https://crimea.ria.ru/20250629/v-sevastopole-na-myse-khrustalnom-proshel-unikalnyy-istoricheskiy-plener-1147563338.html

В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр

В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр

На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T19:55

2025-06-29T19:55

2025-06-29T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских художников, новичков и гуру. Об этом сообщили в пресс-службе компании-подрядчика строительства знакового объекта. Вместе с Российской галереей искусств она выступила организатором мероприятия.По словам гендиректора компании Андрея Завьялова, подрядчик ведет фотохронику создания культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента России. Но решили, что этого мало – нужно вовлечь в эту историю горожан – творческих людей, чтобы и поделиться с ними вдохновляющей красотой архитектуры, и дать возможность запечатлеть ее для истории так, как они то видят.В мероприятии приняли участие как художники-новички и аматоры, так и профессионалы. В их числе художник-график и иконописец Владимир Новиков, автор серии картин о Крымской весне 2014 года, аквалерист Александр Воцмуш и художник-монументалист Дарья Рыбина.Всего пленэр собрал более полусотни участников из Севастополя, Симферополя и Ялты.Работали они на двух отведенных организаторами локациях: в еще закрытом пространстве гостеприимства Российской галереи искусств и в сквере у памятника Солдату и Матросу, с которого открывается панорамный вид на Театр оперы и балета и на фасад здания музейно-выставочного центра.По его словам, решение провести такой необычный пленэр было принято, чтобы запечатлеть момент завершения строительства "не только на цифровых носителях, но и в традиционных техниках изобразительного искусства".Театр оперы и балета и здания музейного комплекса строится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса. Строительство культурного кластера ведется с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Третий объект кластера – Академию хореографии достроили в сентябре 2024-го, занятия здесь уже идут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса ХрустальныйКультурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки

https://crimea.ria.ru/20250314/zdaniya-uzhe-paryat-nad-zemley-kak-vozvodyat-muzey-i-teatr-v-sevastopole-1144948334.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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