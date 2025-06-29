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В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T19:55
2025-06-29T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских художников, новичков и гуру. Об этом сообщили в пресс-службе компании-подрядчика строительства знакового объекта. Вместе с Российской галереей искусств она выступила организатором мероприятия.По словам гендиректора компании Андрея Завьялова, подрядчик ведет фотохронику создания культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента России. Но решили, что этого мало – нужно вовлечь в эту историю горожан – творческих людей, чтобы и поделиться с ними вдохновляющей красотой архитектуры, и дать возможность запечатлеть ее для истории так, как они то видят.В мероприятии приняли участие как художники-новички и аматоры, так и профессионалы. В их числе художник-график и иконописец Владимир Новиков, автор серии картин о Крымской весне 2014 года, аквалерист Александр Воцмуш и художник-монументалист Дарья Рыбина.Всего пленэр собрал более полусотни участников из Севастополя, Симферополя и Ялты.Работали они на двух отведенных организаторами локациях: в еще закрытом пространстве гостеприимства Российской галереи искусств и в сквере у памятника Солдату и Матросу, с которого открывается панорамный вид на Театр оперы и балета и на фасад здания музейно-выставочного центра.По его словам, решение провести такой необычный пленэр было принято, чтобы запечатлеть момент завершения строительства "не только на цифровых носителях, но и в традиционных техниках изобразительного искусства".Театр оперы и балета и здания музейного комплекса строится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса. Строительство культурного кластера ведется с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Третий объект кластера – Академию хореографии достроили в сентябре 2024-го, занятия здесь уже идут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса ХрустальныйКультурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, культура, искусство , театр оперы и балета в севастополе, новости севастополя, крым
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр

На месте строящегося культурного кластера в Севастополе прошел необычный пленэр

19:55 29.06.2025
 
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный исторический пленэр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских художников, новичков и гуру. Об этом сообщили в пресс-службе компании-подрядчика строительства знакового объекта. Вместе с Российской галереей искусств она выступила организатором мероприятия.
По словам гендиректора компании Андрея Завьялова, подрядчик ведет фотохронику создания культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента России. Но решили, что этого мало – нужно вовлечь в эту историю горожан – творческих людей, чтобы и поделиться с ними вдохновляющей красотой архитектуры, и дать возможность запечатлеть ее для истории так, как они то видят.
"Чего стоит только театр оперы и балета! Своими парящими формами он устремляется в море и небо. Сейчас, в процессе строительства, как раз хорошо виден металлический "скелет", придающий такую форму. Когда здание будет завершено, этого видно не будет. Поэтому наш пленэр – это яркое и радостное событие для всех жителей и гостей города", – сказал Завьялов.
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный исторический пленэр
1 из 3
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный исторический пленэр
2 из 3
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный исторический пленэр
3 из 3
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
1 из 3
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
2 из 3
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
3 из 3
В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
В мероприятии приняли участие как художники-новички и аматоры, так и профессионалы. В их числе художник-график и иконописец Владимир Новиков, автор серии картин о Крымской весне 2014 года, аквалерист Александр Воцмуш и художник-монументалист Дарья Рыбина.
Всего пленэр собрал более полусотни участников из Севастополя, Симферополя и Ялты.
Работали они на двух отведенных организаторами локациях: в еще закрытом пространстве гостеприимства Российской галереи искусств и в сквере у памятника Солдату и Матросу, с которого открывается панорамный вид на Театр оперы и балета и на фасад здания музейно-выставочного центра.
"У севастопольцев и гостей города есть уникальная возможность наблюдать, как на мысе Хрустальном завершается грандиозное строительство... Мы все с вами становимся свидетелями новой яркой страницы в архитектурной биографии Города-Героя", – отметил директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.
По его словам, решение провести такой необычный пленэр было принято, чтобы запечатлеть момент завершения строительства "не только на цифровых носителях, но и в традиционных техниках изобразительного искусства".
Театр оперы и балета и здания музейного комплекса строится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса. Строительство культурного кластера ведется с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Третий объект кластера – Академию хореографии достроили в сентябре 2024-го, занятия здесь уже идут.
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