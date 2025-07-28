https://crimea.ria.ru/20250728/v-sevastopole-proydet-masshtabnaya-vystavka-kartin-aleksandra-deyneki-1148224893.html

В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки

В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки - РИА Новости Крым, 28.07.2025

В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки

Большую выставку картин выдающегося живописца Александра Дейнеки впервые откроют в Севастополе. Экспозиция будет доступна в мае 2026 года в здании Российской... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T08:25

2025-07-28T08:25

2025-07-28T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Большую выставку картин выдающегося живописца Александра Дейнеки впервые откроют в Севастополе. Экспозиция будет доступна в мае 2026 года в здании Российской галереи искусств (РГИ), строительство которой сейчас завершается на мысе Хрустальном. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.Выставку разместят в так называемом экспозиционном облаке на пятом этаже здания музейного комплекса.По его словам, полотна прибудут из Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки, Русского музея (Санкт-Петербург), Третьяковской галереи (Москва), а также из многих региональных музеев, частных коллекций и даже из-за рубежа.Помимо собственно картин выдающегося художника, гости выставки смогут насладиться особенной музыкой. Вообще музыкальное сопровождение в выставочных залах галереи будет звучать всегда, причем разное в зависимости от тематики и сюжета экспозиции, отметил Зотов.Для выставки работ Александра Дейнеки музыку напишут специально по заказу Российской галереи искусств в Севастополе, подчеркнул он."Писать ее будет Кузьма Бодров, известный современный композитор-классик. А исполнит это произведение симфонический оркестр", – уточнил Зотов.Выставка картин Александра Дейнеки станет первой для галереи с момента открытия музейного комплекса, которое запланировано на конец 2025 года.Более 480 млн направлено художественной галерее в СевастополеРанее в музее сообщали, что в сотрудничестве со старейшей в России мозаичной мастерской Академии художеств планируют оформить мозаичную реплику знаменитой картины выдающегося живописца Александра Дейнеки "Оборона Севастополя" на одной из подпорных стен нового арт-пространства у здания.Напомним, впервые саму картину "Оборона Севастополя" Александра Дейнеки, которая входит в собрание Русского музея в Санкт-Петербурге, доставляли в Севастополь в мае 2024 года. Полотно размером 2х4 метра везли не сворачивая, вместе с рамой, в специально оборудованном автомобиле с климат-контролем и представили в Севастопольском художественный музей им. Крошицкого в рамках выставки одной картины."Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса ХрустальныйСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке – ВИДЕОДом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает 55-летие

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, культура, искусство , живопись