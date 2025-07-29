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Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает юбилей
Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает юбилей - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает юбилей
Феодосийская картинная галерея имени Ивана Константиновича Айвазовского – музей маринистической живописи, находящийся в Феодосии. Сегодня она отмечает 145 лет. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-29T06:38
2025-07-29T06:38
2025-07-28T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Феодосийская картинная галерея имени Ивана Константиновича Айвазовского – музей маринистической живописи, находящийся в Феодосии. Сегодня она отмечает 145 лет.Картинная галерея была открыта 29 июля 1880 года – ровно в день рождения художника Ивана Айвазовского. Она стала первым публичным музеем на юге страны и первым музеем, посвященным творчеству одного художника. В галерее собрана крупнейшая в мире коллекция произведений И.К. Айвазовского, а также работы других художников-маринистов.После смерти великого живописца в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла во владение города. В 1921 году галерея была национализирована, в 1922 году – включена в сеть государственных музеев страны.Сегодня собрание галереи – это уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства. Всего – более 13 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют произведения Айвазовского – более 400 работ живописи и графики. Это крупнейшая в мире коллекция произведений мариниста.Кроме того, здесь представлены произведения художников XIX в, учеников и внуков Айвазовского, западноевропейских маринистов ХVII – ХIХ веков, художников юго-восточного Крыма. Экспозиция располагается в двух зданиях – уникальных памятниках архитектуры ХIХ века – в доме И.К. Айвазовского и особняке его сестры.Иван Константинович родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии. Айвазовский был кавалером многих отечественных и зарубежных орденов, членом пяти европейских Академий художеств: Римской, Флоринтийской, Штутгартской, Амстердамской, Петербургской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает юбилей
Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает 145 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым.
Феодосийская картинная галерея имени Ивана Константиновича Айвазовского – музей маринистической живописи, находящийся в Феодосии. Сегодня она отмечает
145 лет.
Картинная галерея была открыта 29 июля 1880 года – ровно в день рождения художника Ивана Айвазовского. Она стала первым публичным музеем на юге страны и первым музеем, посвященным творчеству одного художника. В галерее собрана крупнейшая в мире коллекция произведений И.К. Айвазовского, а также работы других художников-маринистов.
После смерти великого живописца в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла во владение города. В 1921 году галерея была национализирована, в 1922 году – включена в сеть государственных музеев страны.
Сегодня собрание галереи – это уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства. Всего – более 13 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют произведения Айвазовского – более 400 работ живописи и графики. Это крупнейшая в мире коллекция произведений мариниста.
Кроме того, здесь представлены произведения художников XIX в, учеников и внуков Айвазовского, западноевропейских маринистов ХVII – ХIХ веков, художников юго-восточного Крыма. Экспозиция располагается в двух зданиях – уникальных памятниках архитектуры ХIХ века – в доме И.К. Айвазовского и особняке его сестры.
Иван Константинович родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской.
В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии. Айвазовский был кавалером многих отечественных и зарубежных орденов, членом пяти европейских Академий художеств: Римской, Флоринтийской, Штутгартской, Амстердамской, Петербургской.
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