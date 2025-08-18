Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на Демерджи пострадал турист - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Крыму на Демерджи пострадал турист
В Крыму на Демерджи пострадал турист
В Крыму на Демерджи пострадал турист
В Алуште спасли туриста, который получил травму во время прогулки в районе Демерджи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Алуште спасли туриста, который получил травму во время прогулки в районе Демерджи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Прибыв на место, дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказала пострадавшему первую помощь и оперативно доставила в больницу.С начала августа спасатели "Крым-Спаса" 40 раз выезжали для оказания помощи туристам в горах и лесу. Ранее в понедельник сообщалось, что поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во по время прогулки заблудились мужчина и женщина. Также спасатели помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму.Как рассказал замначальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, с начала года в горно-лесной местности полуострова спасли 160 человек.
крым, новости крыма, горы крыма, происшествия, мчс крыма, "крым-спас"
В Крыму на Демерджи пострадал турист

В Алуште спасли пострадавшего на Демерджи туриста - МЧС

12:35 18.08.2025
 
В окрестностях горы Демерджи в Крыму
В окрестностях горы Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Алуште спасли туриста, который получил травму во время прогулки в районе Демерджи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

"В районе кордона Сорокина у подножья Демерджи мужчина по неосторожности оступился и упал, травмировав ногу. Самостоятельно продолжить движение он не мог, требовалась его эвакуация из горно-лесной зоны", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказала пострадавшему первую помощь и оперативно доставила в больницу.
С начала августа спасатели "Крым-Спаса" 40 раз выезжали для оказания помощи туристам в горах и лесу.
Ранее в понедельник сообщалось, что поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во по время прогулки заблудились мужчина и женщина. Также спасатели помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму.
Как рассказал замначальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, с начала года в горно-лесной местности полуострова спасли 160 человек.
КрымНовости КрымаГоры КрымаПроисшествияМЧС Крыма"КРЫМ-СПАС"
 
