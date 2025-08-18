https://crimea.ria.ru/20250818/v-krymu-na-demerdzhi-postradal-turist---1148805062.html
В Крыму на Демерджи пострадал турист
В Крыму на Демерджи пострадал турист - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Крыму на Демерджи пострадал турист
В Алуште спасли туриста, который получил травму во время прогулки в районе Демерджи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T12:35
2025-08-18T12:35
2025-08-18T12:30
крым
новости крыма
горы крыма
происшествия
мчс крыма
"крым-спас"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123152045_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_04c3402c0db092de7dbc366d733afec6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Алуште спасли туриста, который получил травму во время прогулки в районе Демерджи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Прибыв на место, дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказала пострадавшему первую помощь и оперативно доставила в больницу.С начала августа спасатели "Крым-Спаса" 40 раз выезжали для оказания помощи туристам в горах и лесу. Ранее в понедельник сообщалось, что поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во по время прогулки заблудились мужчина и женщина. Также спасатели помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму.Как рассказал замначальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, с начала года в горно-лесной местности полуострова спасли 160 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часовВ Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высотыОт Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123152045_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_50dc4ee5adf59b3f84fda216990fa768.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, горы крыма, происшествия, мчс крыма, "крым-спас"
В Крыму на Демерджи пострадал турист
В Алуште спасли пострадавшего на Демерджи туриста - МЧС