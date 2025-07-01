https://crimea.ria.ru/20250701/v-krymu-turistka-sorvalas-s-via-ferraty---evakuirovali-s-bolshoy-vysoty-1147621238.html

В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты

В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты

В Ласпи под Севастополем женщина сорвалась с маршрута виа ферраты и травмировалась. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T14:56

2025-07-01T14:56

2025-07-01T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ласпи под Севастополем женщина сорвалась с маршрута виа ферраты и травмировалась. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что несмотря на то, что трасса оборудована, на ней имеются участки повышенной сложности, где даже у опытных туристов могут возникнуть трудности с прохождением. Сорваться может любой – не у всех достаточно сил и физической подготовки, чтобы справиться с испытаниями.Развожаев уточнил, что спасатели оперативно преодолели почти 60 метров вертикали, а затем быстро оказали первую помощь: наложили шину, зафиксировали женщину и начали подъем. Женщину передали медикам, у нее диагностированы травмы колена и предположительный перелом бедра.Ранее сообщалось, что в Крыму с Долгоруковской яйлы эвакуировали туристку с травмой ноги. На помощь выезжали шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка заблудилась в горах под СудакомВ Крыму женщина упала со склона в долине реки КурчаВ Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба

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