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В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты
В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты
В Ласпи под Севастополем женщина сорвалась с маршрута виа ферраты и травмировалась. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T14:56
2025-07-01T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ласпи под Севастополем женщина сорвалась с маршрута виа ферраты и травмировалась. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что несмотря на то, что трасса оборудована, на ней имеются участки повышенной сложности, где даже у опытных туристов могут возникнуть трудности с прохождением. Сорваться может любой – не у всех достаточно сил и физической подготовки, чтобы справиться с испытаниями.Развожаев уточнил, что спасатели оперативно преодолели почти 60 метров вертикали, а затем быстро оказали первую помощь: наложили шину, зафиксировали женщину и начали подъем. Женщину передали медикам, у нее диагностированы травмы колена и предположительный перелом бедра.Ранее сообщалось, что в Крыму с Долгоруковской яйлы эвакуировали туристку с травмой ноги. На помощь выезжали шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка заблудилась в горах под СудакомВ Крыму женщина упала со склона в долине реки КурчаВ Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба
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ласпи, севастополь, новости севастополя, происшествия, михаил развожаев, мчс севастополя, крым, новости крыма
В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты

В Крыму туристка получила травмы на виа феррате - ее эвакуировали с большой высоты

14:56 01.07.2025 (обновлено: 15:06 01.07.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭвакуация пострадавшей на Виа Феррате
Эвакуация пострадавшей на Виа Феррате
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ласпи под Севастополем женщина сорвалась с маршрута виа ферраты и травмировалась. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На виа феррате произошел несчастный случай – женщина сорвалась с маршрута. Она была в составе группы, отправившейся в поход без инструктора по "черному участку", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что трасса оборудована, на ней имеются участки повышенной сложности, где даже у опытных туристов могут возникнуть трудности с прохождением. Сорваться может любой – не у всех достаточно сил и физической подготовки, чтобы справиться с испытаниями.
"Пострадавшую смог подтянуть на выступ один из товарищей и сообщил о происшествии в Спасательную службу Севастополя. На место оперативно прибыли специалисты поисково-спасательных подразделений Юг и Север", – сказано в сообщении.
Развожаев уточнил, что спасатели оперативно преодолели почти 60 метров вертикали, а затем быстро оказали первую помощь: наложили шину, зафиксировали женщину и начали подъем. Женщину передали медикам, у нее диагностированы травмы колена и предположительный перелом бедра.
Ранее сообщалось, что в Крыму с Долгоруковской яйлы эвакуировали туристку с травмой ноги. На помощь выезжали шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".
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