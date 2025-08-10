https://crimea.ria.ru/20250810/turisty-zastryali-na-pike-kosmosa-v-krymu-1148620628.html
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
Спасатели вечером в субботу помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов вечером оказались в труднодоступном месте,... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T10:03
2025-08-10T10:03
2025-08-10T10:05
гу мчс рф по республике крым
судак
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148620516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca317ed2fe6b467896bcb708eded8855.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Спасатели вечером в субботу помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов вечером оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли.Также с туристами спасатели провели профилактическую и разъяснительную беседу о правилах поведения в горах.Пик Космоса – горная вершина, расположенная на массиве Караул-Оба недалеко от поселка Новый Свет в Судакском регионе. Пик Космоса популярное у туристов место, так как с вершины открываются прекрасные виды на мыс Капчик и так называемый Царский пляж.Читайте также на РИА Новости Крым:160 человек спасли в горах Крыма с начала годаВ горах Крыма спасли туристку с переломом ногиПод Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
судак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148620516_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f0e488f7cbe63cf3308c5121a87705d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, судак, крым, новости крыма, происшествия
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
10:03 10.08.2025 (обновлено: 10:05 10.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Спасатели вечером в субботу помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов вечером оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли.
"Спасатели Специализированного отряда Главного управления, совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС" установили визуальный контакт с заблудившимися, поднялись к ним и под контролем спустили к подножию горы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.
Также с туристами спасатели провели профилактическую и разъяснительную беседу о правилах поведения в горах.
Пик Космоса – горная вершина, расположенная на массиве Караул-Оба недалеко от поселка Новый Свет в Судакском регионе. Пик Космоса популярное у туристов место, так как с вершины открываются прекрасные виды на мыс Капчик и так называемый Царский пляж.
Читайте также на РИА Новости Крым: