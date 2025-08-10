Рейтинг@Mail.ru
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
Спасатели вечером в субботу помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов вечером оказались в труднодоступном месте,... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T10:03
2025-08-10T10:05
гу мчс рф по республике крым
судак
крым
новости крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Спасатели вечером в субботу помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов вечером оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли.Также с туристами спасатели провели профилактическую и разъяснительную беседу о правилах поведения в горах.Пик Космоса – горная вершина, расположенная на массиве Караул-Оба недалеко от поселка Новый Свет в Судакском регионе. Пик Космоса популярное у туристов место, так как с вершины открываются прекрасные виды на мыс Капчик и так называемый Царский пляж.Читайте также на РИА Новости Крым:160 человек спасли в горах Крыма с начала годаВ горах Крыма спасли туристку с переломом ногиПод Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
судак
крым
гу мчс рф по республике крым, судак, крым, новости крыма, происшествия
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму

Туристы застряли на пике Космоса в Крыму

10:03 10.08.2025 (обновлено: 10:05 10.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТуристы застряли на пике Космоса в Крыму
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Спасатели вечером в субботу помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов вечером оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли.

"Спасатели Специализированного отряда Главного управления, совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС" установили визуальный контакт с заблудившимися, поднялись к ним и под контролем спустили к подножию горы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Также с туристами спасатели провели профилактическую и разъяснительную беседу о правилах поведения в горах.
Пик Космоса – горная вершина, расположенная на массиве Караул-Оба недалеко от поселка Новый Свет в Судакском регионе. Пик Космоса популярное у туристов место, так как с вершины открываются прекрасные виды на мыс Капчик и так называемый Царский пляж.
Читайте также на РИА Новости Крым:
160 человек спасли в горах Крыма с начала года
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
 
Лента новостейМолния