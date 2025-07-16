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В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
Альпинисты-спасатели эвакуировали туриста с двумя детьми, которые застряли в горах под Алуштой на опасном и труднодоступном вертикальном склоне. Деталями... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T12:41
2025-07-16T12:41
2025-07-16T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Альпинисты-спасатели эвакуировали туриста с двумя детьми, которые застряли в горах под Алуштой на опасном и труднодоступном вертикальном склоне. Деталями проведения операции поделились в МЧС Крыма.Сообщение о том, что трое туристов, включая двух несовершеннолетних, поднимаясь на вершину горы Южная Демерджи, сошли с тропы и оказались на труднодоступном горном участке, поступило накануне поздно вечером, в 22-45. Самостоятельно продолжить путь, к тому же ночью, люди уже не могли.Эвакуировать пострадавших на место выехала дежурная смена из четырех сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Их работа усложнялись темным временем суток и сложным рельефом, но завершились успешно.После этого всех сопроводили на пешеходную тропу, в медпомощи туристы не нуждались. В общей сложности спасательная операция продлилась 9 часов, уточнили в МЧС.В МЧС Крыма призывают туристов не сходить с туристических маршрутов и не сокращать путь за счет безопасности, а также всегда рассчитывать свои силы и время возвращения при посещении горно-лесной местности.На днях на Долгоруковской яйле в Крыму спасли двух туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Ялты эвакуировали туриста В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты Туриста с маленькими детьми эвакуировали с горы Аю-Даг в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
Турист с детьми застрял на горной вершине в Крыму под Алуштой – их спасали 9 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Альпинисты-спасатели эвакуировали туриста с двумя детьми, которые застряли в горах под Алуштой на опасном и труднодоступном вертикальном склоне. Деталями проведения операции поделились в МЧС Крыма.
Сообщение о том, что трое туристов, включая двух несовершеннолетних, поднимаясь на вершину горы Южная Демерджи, сошли с тропы и оказались на труднодоступном горном участке, поступило накануне поздно вечером, в 22-45. Самостоятельно продолжить путь, к тому же ночью, люди уже не могли.
Эвакуировать пострадавших на место выехала дежурная смена из четырех сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Их работа усложнялись темным временем суток и сложным рельефом, но завершились успешно.
"Спасатели, обнаружив пострадавших на скальном вертикальном склоне выше Долины Привидений, спустились к ним при помощи альпинистского снаряжения. Проложив вертикальные веревочные перила, сотрудники "КРЫМ-СПАС" по очереди эвакуировали туристов вниз по склону", – рассказали в ведомстве.
После этого всех сопроводили на пешеходную тропу, в медпомощи туристы не нуждались. В общей сложности спасательная операция продлилась 9 часов, уточнили в МЧС.
В МЧС Крыма призывают туристов не сходить с туристических маршрутов и не сокращать путь за счет безопасности, а также всегда рассчитывать свои силы и время возвращения при посещении горно-лесной местности.
На днях на Долгоруковской яйле в Крыму спасли
двух туристов.
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