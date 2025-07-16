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В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов

В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов

Альпинисты-спасатели эвакуировали туриста с двумя детьми, которые застряли в горах под Алуштой на опасном и труднодоступном вертикальном склоне. Деталями... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T12:41

2025-07-16T12:41

2025-07-16T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Альпинисты-спасатели эвакуировали туриста с двумя детьми, которые застряли в горах под Алуштой на опасном и труднодоступном вертикальном склоне. Деталями проведения операции поделились в МЧС Крыма.Сообщение о том, что трое туристов, включая двух несовершеннолетних, поднимаясь на вершину горы Южная Демерджи, сошли с тропы и оказались на труднодоступном горном участке, поступило накануне поздно вечером, в 22-45. Самостоятельно продолжить путь, к тому же ночью, люди уже не могли.Эвакуировать пострадавших на место выехала дежурная смена из четырех сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Их работа усложнялись темным временем суток и сложным рельефом, но завершились успешно.После этого всех сопроводили на пешеходную тропу, в медпомощи туристы не нуждались. В общей сложности спасательная операция продлилась 9 часов, уточнили в МЧС.В МЧС Крыма призывают туристов не сходить с туристических маршрутов и не сокращать путь за счет безопасности, а также всегда рассчитывать свои силы и время возвращения при посещении горно-лесной местности.На днях на Долгоруковской яйле в Крыму спасли двух туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Ялты эвакуировали туриста В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты Туриста с маленькими детьми эвакуировали с горы Аю-Даг в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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