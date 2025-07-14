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В горах Ялты эвакуировали туриста - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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В горах Ялты эвакуировали туриста
В горах Ялты эвакуировали туриста - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В горах Ялты эвакуировали туриста
На плато горы Ай-Петри в Крыму спасли упавшего по неосторожности туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T11:13
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крым
ай-петри
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На плато горы Ай-Петри в Крыму спасли упавшего по неосторожности туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел в западном кулуаре плато Ай-Петри. По данным спасателей, молодой человек по неосторожности поскользнулся и не смог самостоятельно продолжить маршрут.Это не первый подобный случай. Сотрудники "Крым-Спас" регулярно выезжают в горно-лесную местность для помощи туристам. Ранее стало известно, что семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километра В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высотыВ горах Крыма пострадал турист
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, ай-петри, мчс крыма, происшествия, ялта, новости крыма, общество, горы, горы крыма
В горах Ялты эвакуировали туриста

В горах Ялты спасли упавшего туриста

11:13 14.07.2025
 
© МЧС Республики КрымВ горах Ялты спасли туриста с травмами
В горах Ялты спасли туриста с травмами
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На плато горы Ай-Петри в Крыму спасли упавшего по неосторожности туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Инцидент произошел в западном кулуаре плато Ай-Петри. По данным спасателей, молодой человек по неосторожности поскользнулся и не смог самостоятельно продолжить маршрут.
© МЧС Республики КрымВ горах Ялты спасли туриста с травмами
В горах Ялты спасли туриста с травмами
© МЧС Республики Крым
В горах Ялты спасли туриста с травмами
"Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда, обнаружив пострадавшего, уложили его на спецносилки и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали в безопасное место, после чего передали медработникам", – сказано в сообщении.
© МЧС Республики КрымВ горах Ялты спасли туриста с травмами
В горах Ялты спасли туриста с травмами
© МЧС Республики Крым
В горах Ялты спасли туриста с травмами
Это не первый подобный случай. Сотрудники "Крым-Спас" регулярно выезжают в горно-лесную местность для помощи туристам. Ранее стало известно, что семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне.
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