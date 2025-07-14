https://crimea.ria.ru/20250714/v-gorakh-yalty-evakuirovali-turista-1147932136.html

В горах Ялты эвакуировали туриста

В горах Ялты эвакуировали туриста - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В горах Ялты эвакуировали туриста

На плато горы Ай-Петри в Крыму спасли упавшего по неосторожности туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T11:13

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2025-07-14T11:13

крым

ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На плато горы Ай-Петри в Крыму спасли упавшего по неосторожности туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел в западном кулуаре плато Ай-Петри. По данным спасателей, молодой человек по неосторожности поскользнулся и не смог самостоятельно продолжить маршрут.Это не первый подобный случай. Сотрудники "Крым-Спас" регулярно выезжают в горно-лесную местность для помощи туристам. Ранее стало известно, что семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километра В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высотыВ горах Крыма пострадал турист

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ай-петри, мчс крыма, происшествия, ялта, новости крыма, общество, горы, горы крыма