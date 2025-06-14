https://crimea.ria.ru/20250614/v-gorakh-kryma-spasli-dvukh-turistov-1147201294.html

В горах Крыма спасли двух туристов

В горах Крыма спасли двух туристов - РИА Новости Крым, 14.06.2025

В горах Крыма спасли двух туристов

Туристку с травмой ноги эвакуировали с Долгоруковской яйлы в Крыму. О происшествии сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T10:46

2025-06-14T10:46

2025-06-14T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Туристку с травмой ноги эвакуировали с Долгоруковской яйлы в Крыму. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что накануне днем женщина травмировала ногу на туристической тропе "Чалбаш" в районе села Чайковское. На помощь выезжали шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Кроме того, в Большом каньоне помощь спасателей потребовалась мужчине, у которого резко ухудшилось самочувствие в время прогулки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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