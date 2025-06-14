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В горах Крыма спасли двух туристов
В горах Крыма спасли двух туристов - РИА Новости Крым, 14.06.2025
В горах Крыма спасли двух туристов
Туристку с травмой ноги эвакуировали с Долгоруковской яйлы в Крыму. О происшествии сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T10:46
2025-06-14T10:46
2025-06-14T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Туристку с травмой ноги эвакуировали с Долгоруковской яйлы в Крыму. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что накануне днем женщина травмировала ногу на туристической тропе "Чалбаш" в районе села Чайковское. На помощь выезжали шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Кроме того, в Большом каньоне помощь спасателей потребовалась мужчине, у которого резко ухудшилось самочувствие в время прогулки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В горах Крыма спасли двух туристов
На Долгоруковской яйле в Крыму эвакуировали туристку с травмой ноги
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Туристку с травмой ноги эвакуировали с Долгоруковской яйлы в Крыму. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.
Отмечается, что накануне днем женщина травмировала ногу на туристической тропе "Чалбаш" в районе села Чайковское. На помощь выезжали шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Спасатели обнаружили пострадавшую на юго-западном склоне Долгоруковской яйлы на туртропе. Ей оказали первую помощь посредством иммобилизации травмированной конечности. Далее женщину на спецносилках транспортировали к служебному авто и доставили в с. Перевальное", - сообщили спасатели.
Кроме того, в Большом каньоне помощь спасателей потребовалась мужчине, у которого резко ухудшилось самочувствие в время прогулки.
"Мужчину обнаружили на туристической тропе вблизи Почтового дуба. Спасатели сопроводили его к личному автомобилю, дальнейшая помощь ему не понадобилась", - добавили в МЧС.
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