На Чатыр-Даге заблудились двое туристов

РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T10:45

2025-08-18T10:45

2025-08-18T10:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг - там по время прогулки заблудились мужчина и женщина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Сбившиеся с тропы путешественники в медицинской помощи не нуждались, уточнили в пресс-службе. Всего в операции были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.Ранее спасатели помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли. Как рассказал замначальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, с начала года в горно-лесной местности полуострова спасли 160 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто теряется в Крыму, где и почемуСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах

