На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
В Крыму в районе Чатыр-Даге спасатели отыскали двоих потерявшихся туристов
© Алла ДружиновичЧатыр-Даг
© Алла Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг - там по время прогулки заблудились мужчина и женщина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"Спасатели МЧС России оказали помощь мужчине и женщине, которые потерялись в горно-лесной местности на горе Чатыр-Даг, в Симферопольском районе. Сотрудники специализированного отряда оперативно провели мероприятия по поиску потерявшихся и вывели их в безопасное место", - говорится в сообщении.
Сбившиеся с тропы путешественники в медицинской помощи не нуждались, уточнили в пресс-службе. Всего в операции были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.
Ранее спасатели помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли.
Как рассказал замначальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, с начала года в горно-лесной местности полуострова спасли 160 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: