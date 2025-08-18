Рейтинг@Mail.ru
На Чатыр-Даге заблудились двое туристов - РИА Новости Крым, 18.08.2025
На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
На Чатыр-Даге заблудились двое туристов - РИА Новости Крым, 18.08.2025
На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T10:45
2025-08-18T10:24
крым
новости крыма
горы крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг - там по время прогулки заблудились мужчина и женщина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Сбившиеся с тропы путешественники в медицинской помощи не нуждались, уточнили в пресс-службе. Всего в операции были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.Ранее спасатели помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли. Как рассказал замначальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, с начала года в горно-лесной местности полуострова спасли 160 человек.
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
крым, новости крыма, горы крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия
На Чатыр-Даге заблудились двое туристов

В Крыму в районе Чатыр-Даге спасатели отыскали двоих потерявшихся туристов

10:45 18.08.2025
 
© Алла ДружиновичЧатыр-Даг
Чатыр-Даг
© Алла Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг - там по время прогулки заблудились мужчина и женщина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

"Спасатели МЧС России оказали помощь мужчине и женщине, которые потерялись в горно-лесной местности на горе Чатыр-Даг, в Симферопольском районе. Сотрудники специализированного отряда оперативно провели мероприятия по поиску потерявшихся и вывели их в безопасное место", - говорится в сообщении.

Сбившиеся с тропы путешественники в медицинской помощи не нуждались, уточнили в пресс-службе. Всего в операции были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.
Ранее спасатели помогли туристам спуститься с пика Космос под Судаком в Крыму. Любители пеших походов оказались в труднодоступном месте, самостоятельно покинуть вершину они не могли.
Как рассказал замначальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спаса" Владимир Мельников, с начала года в горно-лесной местности полуострова спасли 160 человек.
КрымНовости КрымаГоры КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествия
 
