https://crimea.ria.ru/20250731/160-chelovek-spasli-v-gorakh-kryma-s-nachala-goda-1148382527.html

160 человек спасли в горах Крыма с начала года

160 человек спасли в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 31.07.2025

160 человек спасли в горах Крыма с начала года

160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T14:20

2025-07-31T14:20

2025-07-31T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников.спасенных По его словам, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Врач-методист учебно-тренировочного отдела Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Валерий Горобец рассказал, что наиболее распространенные травмы, которые туристы получают в горах полуострова, это повреждения опорно-двигательного аппарата, вплоть до разрыва связок и переломов, а также тепловые и солнечные удары, отравления из-за некачественной воды и пищи, и укусы ядовитыми животными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи Туристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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