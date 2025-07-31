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160 человек спасли в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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160 человек спасли в горах Крыма с начала года
160 человек спасли в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
160 человек спасли в горах Крыма с начала года
160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T14:20
2025-07-31T14:20
крым
"крым-спас"
горы
горы крыма
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников.спасенных По его словам, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Врач-методист учебно-тренировочного отдела Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Валерий Горобец рассказал, что наиболее распространенные травмы, которые туристы получают в горах полуострова, это повреждения опорно-двигательного аппарата, вплоть до разрыва связок и переломов, а также тепловые и солнечные удары, отравления из-за некачественной воды и пищи, и укусы ядовитыми животными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи Туристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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крым, "крым-спас", горы, горы крыма, происшествия, общество
160 человек спасли в горах Крыма с начала года

В горах Крыма спасены 160 человек с начала года

14:20 31.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников.

"С начала года по сегодняшний день в горно-лесной зоне помощь оказана 160 гражданам. В целом наши сотрудники совершили 116 выездов. Эти показатели плюс-минус соответствуют статистике предыдущих лет", - сказал Мельников.

спасенных По его словам, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.
"Часто слышишь от приезжающих людей с материка: "мы и по Памиру, и по Тянь-Шаню, и по Кавказу ходили, а тут что за горы – 900 метров всего лишь". А потом спасатели приезжают и оказывают им помощь", - отметил замначальника "Крым-Спаса".
Врач-методист учебно-тренировочного отдела Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Валерий Горобец рассказал, что наиболее распространенные травмы, которые туристы получают в горах полуострова, это повреждения опорно-двигательного аппарата, вплоть до разрыва связок и переломов, а также тепловые и солнечные удары, отравления из-за некачественной воды и пищи, и укусы ядовитыми животными.
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