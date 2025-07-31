https://crimea.ria.ru/20250731/160-chelovek-spasli-v-gorakh-kryma-s-nachala-goda-1148382527.html
160 человек спасли в горах Крыма с начала года
160 человек спасли в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
160 человек спасли в горах Крыма с начала года
160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T14:20
2025-07-31T14:20
2025-07-31T14:20
крым
"крым-спас"
горы
горы крыма
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147034245_130:0:2050:1080_1920x0_80_0_0_5d22434a5b2d7e04244e28ad7f04709f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников.спасенных По его словам, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Врач-методист учебно-тренировочного отдела Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Валерий Горобец рассказал, что наиболее распространенные травмы, которые туристы получают в горах полуострова, это повреждения опорно-двигательного аппарата, вплоть до разрыва связок и переломов, а также тепловые и солнечные удары, отравления из-за некачественной воды и пищи, и укусы ядовитыми животными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи Туристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри
крым
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147034245_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_5b436c839debe178bca599b9e303ad92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, "крым-спас", горы, горы крыма, происшествия, общество
160 человек спасли в горах Крыма с начала года
В горах Крыма спасены 160 человек с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности полуострова. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника по поисково-спасательной работе государственного казенного учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников.
"С начала года по сегодняшний день в горно-лесной зоне помощь оказана 160 гражданам. В целом наши сотрудники совершили 116 выездов. Эти показатели плюс-минус соответствуют статистике предыдущих лет", - сказал Мельников.
спасенных По его словам, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.
"Часто слышишь от приезжающих людей с материка: "мы и по Памиру, и по Тянь-Шаню, и по Кавказу ходили, а тут что за горы – 900 метров всего лишь". А потом спасатели приезжают и оказывают им помощь", - отметил замначальника "Крым-Спаса".
Врач-методист учебно-тренировочного отдела Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Валерий Горобец рассказал, что наиболее распространенные травмы, которые туристы получают в горах полуострова, это повреждения опорно-двигательного аппарата, вплоть до разрыва связок и переломов, а также тепловые и солнечные удары, отравления из-за некачественной воды и пищи, и укусы ядовитыми животными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: