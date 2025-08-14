https://crimea.ria.ru/20250814/skolko-agrariev-sakskogo-rayona-postradali-iz-za-zasukhi-1148708060.html

Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи

Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи

Четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T08:43

2025-08-14T08:43

2025-08-14T08:45

радио "спутник в крыму"

засуха

режим чс

сакский район

крым

новости крыма

сельское хозяйство

урожай в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129953391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8be1a46f5be2f9fcf389a1ab2f8b79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия пострадали, увеличится как минимум вдвое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый замглавы администрации Сакского района Андрей Польченко.Во вторник стало известно, что в Сакском районе введена угроза режима ЧС муниципального характера из-за засухи.По словам Польченко, ожидается, что до восьми сельхозпроизводителей района обратятся с такими заявлениями. В список вносят аграриев, у которых погиб или не был собран урожай."Все надеялись, что в конце июля - начале августа еще выпадут осадки. Погода менялась. Все аграрии на это надеялись. Но этого не случилось. Поэтому, если есть погибшая или неубранная площадь, все сельхозпроизводители могут заявить о себе", – сказал представитель администрации.За текущие две недели местные аграрии соберут справки, фотографии, ориентировочный ущерб, документы, которые подтвердят факт гибели урожая на их полях."После этого в Сакском районе введут режим ЧС и присоединят его к другим районам Крыма, которые пострадали ранее из-за аномальной жары", – заявил Андрей Польченко.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученыеНа Кубани ввели режим ЧС из-за засухиРежим ЧС введен в части Херсонской области

сакский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

засуха, режим чс, сакский район, крым, новости крыма, сельское хозяйство, урожай в крыму