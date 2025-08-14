Рейтинг@Mail.ru
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи - РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250814/skolko-agrariev-sakskogo-rayona-postradali-iz-za-zasukhi-1148708060.html
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
Четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T08:43
2025-08-14T08:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия пострадали, увеличится как минимум вдвое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый замглавы администрации Сакского района Андрей Польченко.Во вторник стало известно, что в Сакском районе введена угроза режима ЧС муниципального характера из-за засухи.По словам Польченко, ожидается, что до восьми сельхозпроизводителей района обратятся с такими заявлениями. В список вносят аграриев, у которых погиб или не был собран урожай."Все надеялись, что в конце июля - начале августа еще выпадут осадки. Погода менялась. Все аграрии на это надеялись. Но этого не случилось. Поэтому, если есть погибшая или неубранная площадь, все сельхозпроизводители могут заявить о себе", – сказал представитель администрации.За текущие две недели местные аграрии соберут справки, фотографии, ориентировочный ущерб, документы, которые подтвердят факт гибели урожая на их полях."После этого в Сакском районе введут режим ЧС и присоединят его к другим районам Крыма, которые пострадали ранее из-за аномальной жары", – заявил Андрей Польченко.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученыеНа Кубани ввели режим ЧС из-за засухиРежим ЧС введен в части Херсонской области
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи

До восьми сельхозпроизводителей Сакского района Крыма пострадали из-за аномальной жары

08:43 14.08.2025 (обновлено: 08:45 14.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия пострадали, увеличится как минимум вдвое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый замглавы администрации Сакского района Андрей Польченко.
Во вторник стало известно, что в Сакском районе введена угроза режима ЧС муниципального характера из-за засухи.
"У нас уже введена угроза ЧС. Сейчас аграрии готовят документацию. Пока к нам обратились четыре сельхозпроизводителя", – рассказал первый замглавы районной администрации.
По словам Польченко, ожидается, что до восьми сельхозпроизводителей района обратятся с такими заявлениями. В список вносят аграриев, у которых погиб или не был собран урожай.
"Все надеялись, что в конце июля - начале августа еще выпадут осадки. Погода менялась. Все аграрии на это надеялись. Но этого не случилось. Поэтому, если есть погибшая или неубранная площадь, все сельхозпроизводители могут заявить о себе", – сказал представитель администрации.
За текущие две недели местные аграрии соберут справки, фотографии, ориентировочный ущерб, документы, которые подтвердят факт гибели урожая на их полях.
"После этого в Сакском районе введут режим ЧС и присоединят его к другим районам Крыма, которые пострадали ранее из-за аномальной жары", – заявил Андрей Польченко.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые
На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
Режим ЧС введен в части Херсонской области
 
