Рейтинг@Mail.ru
Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html
Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые
Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые
Такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет. Об этом, руководствуясь данными агрометеорологической станции в Клепинино Красногвардейского района,... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T20:54
2025-07-02T20:34
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
людмила радченко
засуха
ниисх крыма
погода
погода в крыму
сельское хозяйство
урожай в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131436610_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bab05b7ad5c98f4f32f1f3210e55655e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крыма, Ирина Мезенцева. Такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет. Об этом, руководствуясь данными агрометеорологической станции в Клепинино Красногвардейского района, рассказала в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.По ее словам, атмосферная засуха, для которой необходимы +30 и сильный ветер, наблюдается часто, в отличие от почвенной засухи."В этом году ситуация осложнена еще и поздними заморозками. Растения и так были ослаблены из-за отсутствия дождей, а тут еще и морозы в апреле-мае. Эти заморозки повлияли не только на плодовые культуры, но и на полевые. Без заморозков из засухи мы вышли бы проще", – прояснила она, уточнив, что в прошлом году выпало лишь 50% осадков от нормы, а в этом году, зимой и весной, их было и того меньше - всего 30% от нормы.При этом, говоря об урожае, Радченко отметила, что ситуация достаточно плачевная, как по no-till (нулевая обработка почвы, прямой посев), так и по классической технологии. Лучше всего сохранилась влага в посевах по "черному пару" (агротехнический прием, который применяется для восстановления свойств почвы и для борьбы с сорняками и вредителями – ред.).Накануне режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур.10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персиков и слив после весенних заморозков.По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 – значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозковКак наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131436610_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf41ae0e2544b925c5a7e351c6ee2ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, людмила радченко, засуха, ниисх крыма, погода, погода в крыму, сельское хозяйство, урожай в крыму, крым
Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые

В Крыму почвенная засуха побила 50-летний рекорд

20:54 02.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтепь
Степь - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крыма, Ирина Мезенцева. Такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет. Об этом, руководствуясь данными агрометеорологической станции в Клепинино Красногвардейского района, рассказала в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.

"Сегодня мы говорим о почвенной засухе, которой в Крыму не было более 50 лет. Да, в 2013 и 2018 годах у нас тоже была объявлена ЧС из-за засухи – тогда была засуха атмосферная, но в почве не было такой критической ситуации. А в этом году высоких температур не было и пока нет. При этом такой почвенной засухи, которая проявилась в этом году, не было полвека точно. По крайней мере, наша метеостанция в Клепинино, которой уже сто лет, такие низкие показатели по влажности почвы отмечает впервые", – рассказала Радченко.

По ее словам, атмосферная засуха, для которой необходимы +30 и сильный ветер, наблюдается часто, в отличие от почвенной засухи.
"В этом году ситуация осложнена еще и поздними заморозками. Растения и так были ослаблены из-за отсутствия дождей, а тут еще и морозы в апреле-мае. Эти заморозки повлияли не только на плодовые культуры, но и на полевые. Без заморозков из засухи мы вышли бы проще", – прояснила она, уточнив, что в прошлом году выпало лишь 50% осадков от нормы, а в этом году, зимой и весной, их было и того меньше - всего 30% от нормы.
При этом, говоря об урожае, Радченко отметила, что ситуация достаточно плачевная, как по no-till (нулевая обработка почвы, прямой посев), так и по классической технологии. Лучше всего сохранилась влага в посевах по "черному пару" (агротехнический прием, который применяется для восстановления свойств почвы и для борьбы с сорняками и вредителями – ред.).

"К сожалению, почвенная засуха, которая началась еще в апреле, продолжается, продуктивных осадков не было и нет. И у нас продолжается гибель культур, если раньше мы списывали только озимые, то теперь к ним подключились и яровые культуры, судьба подсолнечника тоже под вопросом", – резюмировала Радченко.

Накануне режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур.
10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.
27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персиков и слив после весенних заморозков.
По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 – значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем грозит Крыму глобальное потепление
Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков
Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаЛюдмила РадченкоЗасухаНИИСХ КрымаПогодаПогода в КрымуСельское хозяйствоУрожай в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
21:34Созвездие артистов: в Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса"
21:16Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
20:54Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые
20:42Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО
20:34Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова
20:20В жутком ДТП на трассе М-4 "Дон" погиб подросток и пострадали 6 человек
20:08Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды
19:51"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни
19:38В ВТБ Онлайн стала доступна бесконтактная оплата топлива
19:24Пожар под Симферополем полностью потушили
19:07Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
18:44В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд
18:25Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
18:10Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки
17:52Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза
17:38Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность
17:27В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
17:02Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана
16:43Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины
Лента новостейМолния