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Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые

Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые

Такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет. Об этом, руководствуясь данными агрометеорологической станции в Клепинино Красногвардейского района,... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T20:54

2025-07-02T20:54

2025-07-02T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крыма, Ирина Мезенцева. Такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет. Об этом, руководствуясь данными агрометеорологической станции в Клепинино Красногвардейского района, рассказала в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.По ее словам, атмосферная засуха, для которой необходимы +30 и сильный ветер, наблюдается часто, в отличие от почвенной засухи."В этом году ситуация осложнена еще и поздними заморозками. Растения и так были ослаблены из-за отсутствия дождей, а тут еще и морозы в апреле-мае. Эти заморозки повлияли не только на плодовые культуры, но и на полевые. Без заморозков из засухи мы вышли бы проще", – прояснила она, уточнив, что в прошлом году выпало лишь 50% осадков от нормы, а в этом году, зимой и весной, их было и того меньше - всего 30% от нормы.При этом, говоря об урожае, Радченко отметила, что ситуация достаточно плачевная, как по no-till (нулевая обработка почвы, прямой посев), так и по классической технологии. Лучше всего сохранилась влага в посевах по "черному пару" (агротехнический прием, который применяется для восстановления свойств почвы и для борьбы с сорняками и вредителями – ред.).Накануне режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур.10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персиков и слив после весенних заморозков.По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 – значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозковКак наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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