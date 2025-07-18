https://crimea.ria.ru/20250718/na-kubani-vveli-rezhim-chs-iz-za-zasukhi-1148061163.html

На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи

На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости Крым, 18.07.2025

На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщают власти Кубани. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T17:21

2025-07-18T17:21

2025-07-18T17:33

кубань

краснодарский край

засуха

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147681844_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_5a1dd5816f758831943e19ca52fcd5f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ИЮЛ - РИА Новости Крым. В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщают власти Кубани.Для помощи аграриям в 9 районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также Кондратьев напомнил, что аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб. Режим ЧС ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. Там создали координационные штабы для оперативного реагирования на обращения сельхозтоваропроизводителей.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельхозкультур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеВесенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуРежим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям

https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html

кубань

краснодарский край

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, засуха, новости крыма, крым