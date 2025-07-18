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На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости Крым, 18.07.2025
На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщают власти Кубани. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T17:21
2025-07-18T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ИЮЛ - РИА Новости Крым. В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщают власти Кубани.Для помощи аграриям в 9 районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также Кондратьев напомнил, что аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб. Режим ЧС ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. Там создали координационные штабы для оперативного реагирования на обращения сельхозтоваропроизводителей.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельхозкультур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеВесенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуРежим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
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кубань, краснодарский край, засуха, новости крыма, крым
На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
17:21 18.07.2025 (обновлено: 17:33 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ИЮЛ - РИА Новости Крым. В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщают власти Кубани.
Для помощи аграриям в 9 районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В северных районах края почвенная засуха под сельхозкультурами достигла критических критериев. Из-за нехватки влаги посевы сохнут, формируются мелкими и слабыми. Региональный режим ЧС ввели для помощи хозяйствам региона", - говорится в документе.
Также Кондратьев напомнил, что аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб.
Режим ЧС ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. Там создали координационные штабы для оперативного реагирования на обращения сельхозтоваропроизводителей.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили
в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ
главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.
Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельхозкультур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы полуострова.
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