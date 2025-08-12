https://crimea.ria.ru/20250812/v-sakskom-rayone-kryma-vvedena-ugroza-chs-iz-za-zasukhi--1148666651.html

В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи

В Сакском районе введена угроза ЧС муниципального характера из-за засухи. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе введена угроза ЧС муниципального характера из-за засухи. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев. Утвержден состав межведомственного оперативного штаба по ликвидации угрозы ЧС. Как сообщалось, из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк ранее заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

