В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи

В Сакском районе введена угроза ЧС муниципального характера из-за засухи
11:51 12.08.2025 (обновлено: 12:05 12.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе введена угроза ЧС муниципального характера из-за засухи. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев.
"Введена угроза природной чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования "Почвенная засуха". Определена зона чрезвычайной ситуации - территория в пределах границ Сакского района Республики Крым", - говорится в сообщении.
Утвержден состав межведомственного оперативного штаба по ликвидации угрозы ЧС.
Как сообщалось, из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.
Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк ранее заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.
