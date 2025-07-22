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Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T17:52
2025-07-22T17:55
денис кратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля – РИА Новости Крым. Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Как отметил министр, весной и летом регион столкнулся с серьезными климатическими вызовами, включая заморозки и засуху. Тем не менее, ключевые направления аграрного сектора справились с ситуацией. Особое внимание было уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства. Ярким примером стал рынок картофеля, который весной вызывал обеспокоенность у жителей, но в итоге стабилизировался."Картофель был новостью номер один, цена росла. Но, благодаря четкой работе аграриев и планированию, ситуация нормализовалась. Его было высажено ровно столько, чтобы хватило. Аналогичная ситуация - с яйцом", – напомнил Кратюк.На фоне ограниченных ресурсов Крым делает ставку на продуктивные культуры с высокой отдачей. Бахчевые культуры – дыня и арбуз – в этом году демонстрируют хороший прогноз. Несмотря на скромные площади, урожай может превысить 10 тысяч тонн."Бахча – это всегда орошение, соответственно, у нас это небольшие территории, а с таких урожай можно гарантировать. Но опять же, у нас были случаи, когда были очень большие виды на бахчу, а потом град проходил или что-нибудь еще", – сообщил министр.Он отметил, что сегодня к бахчевым культурам применяются продвинутые агротехнологии. Многие сорта выращиваются на подвоях – с использованием устойчивых корневых систем других растений. Такой подход позволяют на меньших площадях получать больший урожай.Аграрная устойчивость Крыма подтверждается и в секторе животноводства. Корма были заготовлены своевременно, несмотря на непростые погодные условия. По словам министра, в этом году удалось избежать рисков и обеспечить кормами все крупные животноводческие хозяйства.Он добавил, что в регионе активно готовятся к запуску новых молочных комплексов. Два проекта находятся на стадии проектирования, прокладываются временные дороги, решаются вопросы с электричеством, газом и водой. Ключевая инженерная задача – охлаждение помещений в условиях южного климата."У нас большая проблема при проектировании – система охлаждения коровника. То есть, у нас проблемы не нагреть животных, а охладить в таком жарком климате. Поэтому сейчас там разные решения будут применяться, чтобы обеспечить комфортное стойловое содержание", – сообщил министр.Ранее сообщалось, что в республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Объемы производства сырого молока в Крыму увеличились на 3,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024-м. Улучшения достигнуты, в том числе, за счет повышения продуктивности молочного стада и развития новых ферм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет производство мясной и молочной продукцииПервый в истории: в Севастополе создают устричный питомникНеисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов
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денис кратюк, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, урожай, урожай зерновых культур, урожай в крыму, экономика, экономика крыма, новости крыма
Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву

Крым обеспечил более 400 сельхозпредприятий кормами и готовит 2 новые молочные фермы

17:52 22.07.2025 (обновлено: 17:55 22.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУборка урожая в Крыму
Уборка урожая в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля – РИА Новости Крым. Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

"Продовольственная безопасность – это реальная стратегическая задача. Мы не допустим ее ухудшения по нескольким причинам. У нас есть и буферные запасы, и ресурсы для оперативного реагирования", – подчеркнул он.

Как отметил министр, весной и летом регион столкнулся с серьезными климатическими вызовами, включая заморозки и засуху. Тем не менее, ключевые направления аграрного сектора справились с ситуацией. Особое внимание было уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства. Ярким примером стал рынок картофеля, который весной вызывал обеспокоенность у жителей, но в итоге стабилизировался.
"Картофель был новостью номер один, цена росла. Но, благодаря четкой работе аграриев и планированию, ситуация нормализовалась. Его было высажено ровно столько, чтобы хватило. Аналогичная ситуация - с яйцом", – напомнил Кратюк.
На фоне ограниченных ресурсов Крым делает ставку на продуктивные культуры с высокой отдачей. Бахчевые культуры – дыня и арбуз – в этом году демонстрируют хороший прогноз. Несмотря на скромные площади, урожай может превысить 10 тысяч тонн.
"Бахча – это всегда орошение, соответственно, у нас это небольшие территории, а с таких урожай можно гарантировать. Но опять же, у нас были случаи, когда были очень большие виды на бахчу, а потом град проходил или что-нибудь еще", – сообщил министр.
Он отметил, что сегодня к бахчевым культурам применяются продвинутые агротехнологии. Многие сорта выращиваются на подвоях – с использованием устойчивых корневых систем других растений. Такой подход позволяют на меньших площадях получать больший урожай.
Аграрная устойчивость Крыма подтверждается и в секторе животноводства. Корма были заготовлены своевременно, несмотря на непростые погодные условия. По словам министра, в этом году удалось избежать рисков и обеспечить кормами все крупные животноводческие хозяйства.
"Мы закладываем корма на 1,5-2 года вперед. Это стратегия. Кормовая база стабильна, предприятия обеспечены", – отметил Кратюк.
Он добавил, что в регионе активно готовятся к запуску новых молочных комплексов. Два проекта находятся на стадии проектирования, прокладываются временные дороги, решаются вопросы с электричеством, газом и водой. Ключевая инженерная задача – охлаждение помещений в условиях южного климата.
"У нас большая проблема при проектировании – система охлаждения коровника. То есть, у нас проблемы не нагреть животных, а охладить в таком жарком климате. Поэтому сейчас там разные решения будут применяться, чтобы обеспечить комфортное стойловое содержание", – сообщил министр.
Ранее сообщалось, что в республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Объемы производства сырого молока в Крыму увеличились на 3,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024-м. Улучшения достигнуты, в том числе, за счет повышения продуктивности молочного стада и развития новых ферм.
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