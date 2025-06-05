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Первый в истории: в Севастополе создают устричный питомник - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Первый в истории: в Севастополе создают устричный питомник
Первый в истории: в Севастополе создают устричный питомник - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Первый в истории: в Севастополе создают устричный питомник
В Севастополе создают устричный питомник – первый в истории города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что уникальные,... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T20:48
2025-06-05T20:48
севастополь
михаил развожаев
морепродукты
новости севастополя
устрицы
крым
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе создают устричный питомник – первый в истории города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что уникальные, штормоустойчивые фермы разработали местные специалисты.По словам губернатора, если раньше спат (молодь) устриц покупали исключительно за рубежом, то теперь зависимости от иностранных поставщиков не будет, устрицы станут еще более доступной и по-настоящему местной продукцией.Уникальные, штормоустойчивые фермы по выращиванию устриц разработали севастопольские специалисты, они же освоили передовые методы выращивания и обработки устриц, отметил Развожаев.Поставки севастопольских устриц и других местных морепродуктов идут в Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан и даже в Сибирь, добавил он.Говоря о господдержке отрасли, губернатор отметил, что с 2019 года рыбохозяйственный комплекс Севастополя получил свыше 25 миллионов рублей. В этом году размер господдержки рыбоводных предприятий увеличен и составил почти девять миллионов рублей, уточнил губернатор.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявлял, что крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из АзииКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльПопуляция осетра в Азовском море растет – ученый
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севастополь, михаил развожаев, морепродукты, новости севастополя, устрицы, крым, черное море
Первый в истории: в Севастополе создают устричный питомник

Устричный питомник впервые создают в Севастополе – Развожаев

20:48 05.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе создается первый в истории города собственный устричный питомник
В Севастополе создается первый в истории города собственный устричный питомник
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе создают устричный питомник – первый в истории города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что уникальные, штормоустойчивые фермы разработали местные специалисты.
"В Севастополе активно создается первый в истории нашего города собственный устричный питомник! Это не просто ферма, это стратегический шаг к полной самодостаточности в аквакультуре", – сказал Развожаев.
По словам губернатора, если раньше спат (молодь) устриц покупали исключительно за рубежом, то теперь зависимости от иностранных поставщиков не будет, устрицы станут еще более доступной и по-настоящему местной продукцией.
Уникальные, штормоустойчивые фермы по выращиванию устриц разработали севастопольские специалисты, они же освоили передовые методы выращивания и обработки устриц, отметил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе создается первый в истории города собственный устричный питомник
В Севастополе создается первый в истории города собственный устричный питомник
© Telegram Михаил Развожаев

"Мы со своей стороны, безусловно, поддержали это начинание, выделив субсидию на приобретение установки для культивирования водорослей – основы питания для будущих деликатесов", – сказал глава региона.

Поставки севастопольских устриц и других местных морепродуктов идут в Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан и даже в Сибирь, добавил он.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе создается первый в истории города собственный устричный питомник
В Севастополе создается первый в истории города собственный устричный питомник
© Telegram Михаил Развожаев
Говоря о господдержке отрасли, губернатор отметил, что с 2019 года рыбохозяйственный комплекс Севастополя получил свыше 25 миллионов рублей. В этом году размер господдержки рыбоводных предприятий увеличен и составил почти девять миллионов рублей, уточнил губернатор.
Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявлял, что крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море.
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СевастопольМихаил РазвожаевМорепродуктыНовости СевастополяУстрицыКрымЧерное море
 
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