На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей

На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей

2025-08-12T10:16

2025-08-12T10:16

2025-08-12T10:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. 160 миллионов рублей выделят из резервного фонда Крыма на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он уточнил, что меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.Глава Крыма также добавил, что в республике собрали 1 миллион 175 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.Подготовка полей к посевной кампании озимых уже в активном процессе – вспаханы больше 486 тысяч га, что составляет 86 % от плана.Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погодыКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуБолее 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном

