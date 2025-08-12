Рейтинг@Mail.ru
На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/na-podderzhku-agrariev-kryma-vydelyat-esche-160-millionov-rubley--1148663492.html
На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 12.08.2025
На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
160 миллионов рублей выделят из резервного фонда Крыма на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T10:16
2025-08-12T10:09
крым
сергей аксенов
новости крыма
зерно
урожай зерновых культур
продовольственная безопасность крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127396649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e37fcbe61a67fa6c1245af4f301d5c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. 160 миллионов рублей выделят из резервного фонда Крыма на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он уточнил, что меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.Глава Крыма также добавил, что в республике собрали 1 миллион 175 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.Подготовка полей к посевной кампании озимых уже в активном процессе – вспаханы больше 486 тысяч га, что составляет 86 % от плана.Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погодыКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуБолее 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127396649_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5cbe7cf740e59bee93c0d79ab6c3bdc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, новости крыма, зерно, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма
На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей

В Крыму на поддержку аграриев из резервного фонда выделят еще 160 миллионов рублей

10:16 12.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосевная кампания в Крыму
Посевная кампания в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. 160 миллионов рублей выделят из резервного фонда Крыма на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Он уточнил, что меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.
Глава Крыма также добавил, что в республике собрали 1 миллион 175 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.
"Это в полной мере покрывает внутренние потребности республики. Несмотря на сложные погодные условия, намолочено более 783 тыс. тонн пшеницы, 358 тыс. тонн ячменя. Продолжается уборка технических культур: кориандра, льна, горчицы, подсолнечника. Также предстоит убрать просо, сорго, кукурузу", – поделился Аксенов.
Подготовка полей к посевной кампании озимых уже в активном процессе – вспаханы больше 486 тысяч га, что составляет 86 % от плана.
Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды
Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
Более 60% крымской пшеницы признано продовольственным зерном
 
КрымСергей АксеновНовости КрымаЗерноУрожай зерновых культурПродовольственная безопасность Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
12:48В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше
12:38Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом
12:24Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
12:18Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
12:04В России предотвратили более 170 терактов с начала года
11:51В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи
11:13В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
10:5625 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
10:47Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
10:2260 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье 1:50
10:16На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
09:45Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
09:29Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
09:15Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
09:08Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
08:59Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
08:51Аллергия на солнце: как распознать
08:36"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
Лента новостейМолния