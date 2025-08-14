https://crimea.ria.ru/20250814/oblomki-sbitykh-bpla-povredili-zhilye-doma-i-avto-v-slavyanske-na-kubani--1148712228.html

Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани обломки украинских БПЛА повредили несколько окон, крыши, забор и автомобиль. Об этом сообщили в оперштабе региона.На местах работают экстренные и специальные службы, уточнили в оперштабе.Также днем в четверг стало известно, что в результате утренней атаки БПЛА на Ростов-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения. По последним данным, ранены 13 человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Как сообщалось, в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской областиГосучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУУтечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона

