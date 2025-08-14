https://crimea.ria.ru/20250814/gosuchrezhdeniya-belgorodskoy-oblasti-perevedeny-na-distant-iz-za-atak-vsu-1148710711.html

Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ

Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ

В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ в четверг и пятницу все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. Такое... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T10:56

2025-08-14T10:56

2025-08-14T11:08

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

безопасность

новости сво

новости

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148711021_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3034b7f20f063ce056c9b8176474e1c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ в четверг и пятницу все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. Такое решение принято на заседании оперштаба региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Руководители организаций должны предпринять меры для максимальной безопасности тех работников, кто не может выполнять свою работу дистанционно. Частным компаниям и федеральным структурам рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу и усилить меры защиты. Учреждениям общественного питания запрещается в эти дни предоставление услуг на улицах, на открытых площадках. Также в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья запрещены все уличные мероприятия.Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы включительно. Также в ближайшие двое суток не будут работать парки, скверы, пляжи и учреждения, где есть большое количество людей. Автобусы будут ходить исходя из информации об опасности атаки БПЛА. В случае получения данных, что идет атака на определенную часть города, водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте. С утра четверга ВСУ атакуют Белгород и область беспилотниками. Нанесено несколько ударов по зданию областного правительства. Кроме того, БПЛА атаковал автомобиль с мирными людьми, три человека получили травмы и доставлены в больницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

https://crimea.ria.ru/20250814/vsu-dronami-atakovali-mnogoetazhki-v-rostove-na-donu-est-ranenyy-1148710569.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, безопасность, новости сво, новости, атаки всу