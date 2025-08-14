https://crimea.ria.ru/20250814/gosuchrezhdeniya-belgorodskoy-oblasti-perevedeny-na-distant-iz-za-atak-vsu-1148710711.html
Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ
В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ в четверг и пятницу все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. Такое... РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ в четверг и пятницу все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. Такое решение принято на заседании оперштаба региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Руководители организаций должны предпринять меры для максимальной безопасности тех работников, кто не может выполнять свою работу дистанционно. Частным компаниям и федеральным структурам рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу и усилить меры защиты. Учреждениям общественного питания запрещается в эти дни предоставление услуг на улицах, на открытых площадках. Также в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья запрещены все уличные мероприятия.Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы включительно. Также в ближайшие двое суток не будут работать парки, скверы, пляжи и учреждения, где есть большое количество людей. Автобусы будут ходить исходя из информации об опасности атаки БПЛА. В случае получения данных, что идет атака на определенную часть города, водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте. С утра четверга ВСУ атакуют Белгород и область беспилотниками. Нанесено несколько ударов по зданию областного правительства. Кроме того, БПЛА атаковал автомобиль с мирными людьми, три человека получили травмы и доставлены в больницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
2025
В Белгородской области закрыли ТЦ и перевели госучреждения на дистант из-за обстрелов
10:56 14.08.2025 (обновлено: 11:08 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ в четверг и пятницу все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. Такое решение принято на заседании оперштаба региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, таким как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Руководители организаций должны предпринять меры для максимальной безопасности тех работников, кто не может выполнять свою работу дистанционно.
Частным компаниям и федеральным структурам рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу и усилить меры защиты.
Учреждениям общественного питания запрещается в эти дни предоставление услуг на улицах, на открытых площадках. Также в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья запрещены все уличные мероприятия.
Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы включительно.
Также в ближайшие двое суток не будут работать парки, скверы, пляжи и учреждения, где есть большое количество людей.
Автобусы будут ходить исходя из информации об опасности атаки БПЛА. В случае получения данных, что идет атака на определенную часть города, водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте.
"Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, хотел лично попросить вас снизить количество времени, когда вы находитесь на улице. Постараться увеличить контроль за нахождением детей на улице. Мы понимаем, что угроза очень большая и в первую очередь она для тех, кто находится в незащищенных, то есть уличных пространствах", - призвал Гладков.
С утра четверга ВСУ атакуют Белгород и область беспилотниками. Нанесено несколько ударов по зданию областного правительства
. Кроме того, БПЛА атаковал автомобиль с мирными людьми, три человека получили травмы
и доставлены в больницы.
