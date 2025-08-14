Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250814/vsu-atakovali-bespilotnikom-zdanie-pravitelstva-belgorodskoy-oblasti-1148706153.html
ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области
ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.08.2025
ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области
ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T07:06
2025-08-14T07:06
обстрелы белгородской области
белгородская область
сергей гладков
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148706041_0:0:523:295_1920x0_80_0_0_a4a084dfcfdb603e19d9ce02141e6936.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что здание было атаковано беспилотником. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.Гладков также подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе остается сложной и призвал граждан соблюдать осторожность.Утром в четверг в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
белгородская область
обстрелы белгородской области, белгородская область, сергей гладков, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу
ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области

07:06 14.08.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения", — сказал он.
Гладков уточнил, что здание было атаковано беспилотником. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.
Гладков также подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе остается сложной и призвал граждан соблюдать осторожность.
Утром в четверг в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьСергей ГладковНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияАтаки ВСУ
 
