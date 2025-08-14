https://crimea.ria.ru/20250814/vsu-atakovali-bespilotnikom-zdanie-pravitelstva-belgorodskoy-oblasti-1148706153.html

ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.08.2025

ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области

ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что здание было атаковано беспилотником. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.Гладков также подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе остается сложной и призвал граждан соблюдать осторожность.Утром в четверг в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дронаВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от ЧехииВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами

