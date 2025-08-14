https://crimea.ria.ru/20250814/belgorod-pod-udarom-vsu--raneny-tri-mirnykh-zhitelya-1148708244.html

Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, уточнил Гладков."В результате удара загорелся легковой автомобиль – сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", – добавил губернатор Белгородской области.Он также сообщил, что уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят у

