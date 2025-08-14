https://crimea.ria.ru/20250814/belgorod-pod-udarom-vsu--raneny-tri-mirnykh-zhitelya-1148708244.html
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя
Двое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, уточнил Гладков."В результате удара загорелся легковой автомобиль – сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", – добавил губернатор Белгородской области.Он также сообщил, что уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят уВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской областиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской областиСупруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиУтечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
