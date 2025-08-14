Рейтинг@Mail.ru
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя
Двое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 14.08.2025
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
атаки всу
происшествия
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, уточнил Гладков."В результате удара загорелся легковой автомобиль – сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", – добавил губернатор Белгородской области.Он также сообщил, что уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по Белгороду.
белгород
вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, новости сво, новости
Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя

Три человека получили ранения в результате новой атаки ВСУ по Белгороду

08:53 14.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Двое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили ранения", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.
Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, уточнил Гладков.
"В результате удара загорелся легковой автомобиль – сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", – добавил губернатор Белгородской области.
Он также сообщил, что уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят уВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
 
Вячеслав ГладковБелгородОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
