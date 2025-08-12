https://crimea.ria.ru/20250812/pyatero-detey-raneny-pri-udare-ukrainskogo-drona-v-belgorodskoy-oblasti-1148676519.html
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
Пятеро детей от 4 до 16 лет получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по жилому дому в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T19:42
2025-08-12T19:42
2025-08-12T19:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пятеро детей от 4 до 16 лет получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по жилому дому в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, четырех девочек – 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы."После оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в детскую областную клиническую больницу. В результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление", – уточнил Вячеслав Гладков.Ранее также в Белгородской области четверо подростков пострадали при детонации украинского беспилотника. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиЖенщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской областиМужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области ранены пятеро детей при атаке украинского дрона