Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
Пятеро детей от 4 до 16 лет получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по жилому дому в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T19:42
2025-08-12T19:37
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пятеро детей от 4 до 16 лет получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по жилому дому в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, четырех девочек – 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы."После оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в детскую областную клиническую больницу. В результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление", – уточнил Вячеслав Гладков.Ранее также в Белгородской области четверо подростков пострадали при детонации украинского беспилотника. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом.
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области ранены пятеро детей при атаке украинского дрона

19:42 12.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пятеро детей от 4 до 16 лет получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по жилому дому в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Пятеро детей получили травмы", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, четырех девочек – 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы.
"После оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в детскую областную клиническую больницу. В результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление", – уточнил Вячеслав Гладков.
Ранее также в Белгородской области четверо подростков пострадали при детонации украинского беспилотника. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом.
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
