Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13

Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13

2025-08-14T11:08

2025-08-14T11:08

2025-08-14T11:30

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненной информации, пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Украинские БПЛА атаковали Ростов-на-Дону в четверг днем. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло.По сообщению местных властей, сейчас ведется обследование домов, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для людей развертывается на базе 50-й школы.Как сообщили РИА Новости в горадминистрации, в городе введен локальный режим ЧС. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

