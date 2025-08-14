Рейтинг@Mail.ru
Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13 - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13 - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненной информации, пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает врио... РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23e443d62e2378927a19b58588f14a63.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненной информации, пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Украинские БПЛА атаковали Ростов-на-Дону в четверг днем. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло.По сообщению местных властей, сейчас ведется обследование домов, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для людей развертывается на базе 50-й школы.Как сообщили РИА Новости в горадминистрации, в городе введен локальный режим ЧС. Все оперативные службы работают на месте происшествия.
Новости
ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, новости
Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13

Число раненных при атаке ВСУ на многоэтажки в Ростове выросло до 13 человек - Слюсарь

11:08 14.08.2025 (обновлено: 11:30 14.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненной информации, пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
Украинские БПЛА атаковали Ростов-на-Дону в четверг днем. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло.
"По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться", - проинформировал Слюсарь.
По сообщению местных властей, сейчас ведется обследование домов, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для людей развертывается на базе 50-й школы.
Как сообщили РИА Новости в горадминистрации, в городе введен локальный режим ЧС. Все оперативные службы работают на месте происшествия.
