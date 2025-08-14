Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый - РИА Новости Крым, 14.08.2025
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый - РИА Новости Крым, 14.08.2025
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
В результате утренней атаки БПЛА на Ростов-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения, один человек ранен. Об этом сообщает врио губернатора... РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате утренней атаки БПЛА на Ростов-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения, один человек ранен. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Как сообщалось, в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской областиУтечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дронаВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
Новости
россия, новости, происшествия, ростовская область, юрий слюсарь, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый

При атаке украинского БПЛА на многоэтажки в Ростове-на-Дону ранен мужчина

10:55 14.08.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Брага
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате утренней атаки БПЛА на Ростов-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения, один человек ранен. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова. На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.
