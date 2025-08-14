https://crimea.ria.ru/20250814/vsu-dronami-atakovali-mnogoetazhki-v-rostove-na-donu-est-ranenyy-1148710569.html
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый - РИА Новости Крым, 14.08.2025
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
В результате утренней атаки БПЛА на Ростов-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения, один человек ранен. Об этом сообщает врио губернатора... РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате утренней атаки БПЛА на Ростов-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения, один человек ранен. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Как сообщалось, в ночь на четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.
ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
При атаке украинского БПЛА на многоэтажки в Ростове-на-Дону ранен мужчина