БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали

2025-08-13T06:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Инцидент произошел ночью с среду. По информации главы региона, подразделения ПВО отбивали массированную атаку беспилотников на территорию области. Пострадавших нет.Мэру Волгограда поручено предоставить автобусы и организовать пункты временного размещения людей на период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков БПЛА.Как сообщалось, обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

