БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 13.08.2025
БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 13.08.2025
БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
В Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР. Об этом сообщил губернатор области Андрей... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T06:36
2025-08-13T06:36
волгоград
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
андрей бочаров
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270742_0:35:1600:935_1920x0_80_0_0_e8083257c5f650b5c6c0f6eec3b9e24e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Инцидент произошел ночью с среду. По информации главы региона, подразделения ПВО отбивали массированную атаку беспилотников на территорию области. Пострадавших нет.Мэру Волгограда поручено предоставить автобусы и организовать пункты временного размещения людей на период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков БПЛА.Как сообщалось, обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.
волгоград, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, андрей бочаров, новости
БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали

В Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку - жильцов эвакуировали

06:36 13.08.2025
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
Инцидент произошел ночью с среду. По информации главы региона, подразделения ПВО отбивали массированную атаку беспилотников на территорию области.
"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - цитирует Бочарова пресс-служба Волгоградской области.
Пострадавших нет.
Мэру Волгограда поручено предоставить автобусы и организовать пункты временного размещения людей на период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков БПЛА.
Как сообщалось, обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.
Лента новостейМолния