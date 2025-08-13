БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
Инцидент произошел ночью с среду. По информации главы региона, подразделения ПВО отбивали массированную атаку беспилотников на территорию области.
"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - цитирует Бочарова пресс-служба Волгоградской области.
Пострадавших нет.
Мэру Волгограда поручено предоставить автобусы и организовать пункты временного размещения людей на период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков БПЛА.
Как сообщалось, обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.
