Рейтинг@Mail.ru
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/oblomki-drona-upali-na-territorii-npz-na-kubani-1148679672.html
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T06:04
2025-08-13T06:04
атаки всу
краснодарский край
новости
происшествия
кубань
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Уточняется, что пострадавших нет, возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.Накануне киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edcc64b23651577b17a3e4264925a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, краснодарский край, новости, происшествия, кубань, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани

Обломки беспилотника упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

06:04 13.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась "Газель", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет, возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.
Накануне киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
 
Атаки ВСУКраснодарский крайНовостиПроисшествияКубаньНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
08:29В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
08:23Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
07:49Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
07:42Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
07:26Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
07:1546 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
06:52Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
06:36БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
06:14Крымский мост - ситуация на утро среды
06:04Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
00:01Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
22:45Отключение интернета и угроза ЧС в Сакском районе Крыма – главное за день
22:15Абдразаков пообещал развивать культуру в Севастополе
22:07В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА
21:56Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
21:39Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
21:18Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
21:03Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
Лента новостейМолния