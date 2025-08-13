https://crimea.ria.ru/20250813/oblomki-drona-upali-na-territorii-npz-na-kubani-1148679672.html
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Уточняется, что пострадавших нет, возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.Накануне киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
Новости
