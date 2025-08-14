https://crimea.ria.ru/20250814/21-vrazheskiy-bespilotnik-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148706714.html
21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем
44 украинских беспилотника уничтожены средствами российской ПВО, большая часть - над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом утром в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 44 украинских беспилотника уничтожены средствами российской ПВО, большая часть - над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.Предыдущей ночью 46 украинских беспилотников были уничтожены над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или днейВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской областиТатарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
