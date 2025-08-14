Рейтинг@Mail.ru
21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250814/21-vrazheskiy-bespilotnik-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148706714.html
21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем
21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 14.08.2025
21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем
44 украинских беспилотника уничтожены средствами российской ПВО, большая часть - над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом утром в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T07:31
2025-08-14T09:11
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
черное море
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 44 украинских беспилотника уничтожены средствами российской ПВО, большая часть - над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.Предыдущей ночью 46 украинских беспилотников были уничтожены над регионами России, в том числе над Крымом.
крым
черное море
атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, черное море, пво
21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем ночью сбили 21 украинский беспилотник

07:31 14.08.2025 (обновлено: 09:11 14.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 44 украинских беспилотника уничтожены средствами российской ПВО, большая часть - над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.
Предыдущей ночью 46 украинских беспилотников были уничтожены над регионами России, в том числе над Крымом.
