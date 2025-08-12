https://crimea.ria.ru/20250812/otklyuchenie-interneta-i-ugroza-chs-v-sakskom-rayone-kryma--glavnoe-za-den-1148678840.html

Отключение интернета и угроза ЧС в Сакском районе Крыма – главное за день

Отключение интернета и угроза ЧС в Сакском районе Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Отключение интернета и угроза ЧС в Сакском районе Крыма – главное за день

Мобильный интернет в Крыму будут веерно отключать на длительное время - от нескольких часов до нескольких дней. В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Мобильный интернет в Крыму будут веерно отключать на длительное время - от нескольких часов до нескольких дней. В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи. В Молдавии оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения. 160 миллионов рублей из резервного фонда выделят на поддержку аграриев в Крыму. На Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам.О главных событиях и происшествиях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отключение мобильного интернета на полуостровеВ Крыму из-за атаки беспилотников периоды отключения мобильного интернета могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Об этом сообщили в правительстве республики."В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА", – сказано в сообщении.Увеличение продолжительности отключений мобильного интернета возможно также и в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев.Такие меры коснулись не только Крыма и Севастополя, но и более 60 регионов страны. При этом голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы.Угроза ЧС из-за засухи в Сакском районе КрымаИз-за засухи в Сакском районе Крыма введена угроза ЧС муниципального характера, сообщил глава районной администрации Владислав Хаджиев."Введена угроза природной чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования "Почвенная засуха". Определена зона чрезвычайной ситуации - территория в пределах границ Сакского района Республики Крым", – сказано в сообщении в сообщении.Массовая акция гражданского неповиновения в МолдавииИлан Шор, лидер молдавского оппозиционного блока "Победа", объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Его видеообращение процитировало РИА Новости."Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово", – сказано в сообщении.Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции.Дополнительные средства на поддержку аграриев КрымаНа поддержку аграриев Крыма из резервного фонда выделят 160 миллионов рублей. Такие меры предусмотрены для специалистов, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Это в полной мере покрывает внутренние потребности республики. Несмотря на сложные погодные условия, намолочено более 783 тысяч тонн пшеницы, 358 тысяч тонн ячменя. Продолжается уборка технических культур: кориандра, льна, горчицы, подсолнечника. Также предстоит убрать просо, сорго, кукурузу", – сказано в сообщении.Глава Крыма уточнил, что меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.Пункты помощи автотуристам на Крымском мостуНа автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная"."Мы сюда приехали с федеральной группой реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста. Здесь у нас ребята из восьми регионов. Будем оказывать помощь и поддержку тем, кто вынужден долго ожидать проезда на Крымский мост. Наша основная задача – это обеспечить людей водой, потому что на улице очень высокие температуры, и этот момент является критическим, особенно тем семьям, которые едут с детьми", – сообщил РИА Новости Крым директор департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Михаил Соловьев.Кроме того, по словам Михаил Соловьева, подготовлены мобильные пункты, в которых развернут безопасные пространства с кондиционером для матери и ребенка, рассчитанные на 2-3 матерей с детьми."Там можно будет остановиться, поменять подгузники малышам, а детей постарше занять в детском уголке, где будут раскраски, пластилин, игрушки, чтобы малыши могли переключиться от долгой дороги и ожидания. Здесь могут одновременно быть до 10 детей", – добавил представитель Российского Красного Креста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

