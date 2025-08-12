В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше

https://crimea.ria.ru/20250812/v-sevastopole-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-stanut-dolshe-1148668345.html

2025-08-12T12:48

2025-08-12T12:48

2025-08-12T12:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Чтобы минимизировать неудобства в период отключений, Развожаев рекомендует:∙ предупредить близких о возможных ограничениях, особенно детей и пожилых людей, и согласовать порядок действий при отсутствии мессенджеров и социальных сетей;∙ использовать голосовую связь и SMS при отсутствии доступа к интернету, а также иметь достаточный баланс на счете;∙ держать запас наличных денег, так как банковские приложения и терминалы могут быть недоступны;∙ записать номера служб такси и быть готовыми к звонкам от водителей, поскольку их навигационные программы также могут работать нестабильно;∙ пользоваться только доверенными Wi-Fi-точками, избегая неизвестных открытых сетей из-за риска кражи данных;∙ заранее скачать офлайн-карты в навигационных приложениях (Яндекс Навигатор, 2ГИС и др.) и потренироваться пользоваться ими без подключения к сети."Знаю, что в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность!", – подчеркнул губернатор Севастополя.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупреждал, что мобильный интернет в республике и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Он отметил, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисамВеерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знатьХакерские атаки: как защититься от киберугроз

