https://crimea.ria.ru/20250812/v-sevastopole-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-stanut-dolshe-1148668345.html
В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше
В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше
В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T12:48
2025-08-12T12:48
2025-08-12T12:51
новости
новости севастополя
севастополь
связь
связь в крыму
интернет
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4f55e87f537936755d8cde6c93cd4e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Чтобы минимизировать неудобства в период отключений, Развожаев рекомендует:∙ предупредить близких о возможных ограничениях, особенно детей и пожилых людей, и согласовать порядок действий при отсутствии мессенджеров и социальных сетей;∙ использовать голосовую связь и SMS при отсутствии доступа к интернету, а также иметь достаточный баланс на счете;∙ держать запас наличных денег, так как банковские приложения и терминалы могут быть недоступны;∙ записать номера служб такси и быть готовыми к звонкам от водителей, поскольку их навигационные программы также могут работать нестабильно;∙ пользоваться только доверенными Wi-Fi-точками, избегая неизвестных открытых сетей из-за риска кражи данных;∙ заранее скачать офлайн-карты в навигационных приложениях (Яндекс Навигатор, 2ГИС и др.) и потренироваться пользоваться ими без подключения к сети."Знаю, что в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность!", – подчеркнул губернатор Севастополя.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупреждал, что мобильный интернет в республике и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Он отметил, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисамВеерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знатьХакерские атаки: как защититься от киберугроз
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44d5ad99fdc301bceabb147e8ffb6b89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости севастополя, севастополь, связь, связь в крыму, интернет, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше
В Севастополе ограничения мобильного интернета из-за угроз атак ВСУ станут дольше
12:48 12.08.2025 (обновлено: 12:51 12.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени", – уточнил глава города.
Чтобы минимизировать неудобства в период отключений, Развожаев рекомендует:
∙ предупредить близких о возможных ограничениях, особенно детей и пожилых людей, и согласовать порядок действий при отсутствии мессенджеров и социальных сетей;
∙ использовать голосовую связь и SMS при отсутствии доступа к интернету, а также иметь достаточный баланс на счете;
∙ держать запас наличных денег, так как банковские приложения и терминалы могут быть недоступны;
∙ записать номера служб такси и быть готовыми к звонкам от водителей, поскольку их навигационные программы также могут работать нестабильно;
∙ пользоваться только доверенными Wi-Fi-точками, избегая неизвестных открытых сетей из-за риска кражи данных;
∙ заранее скачать офлайн-карты в навигационных приложениях (Яндекс Навигатор, 2ГИС и др.) и потренироваться пользоваться ими без подключения к сети.
"Знаю, что в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность!", – подчеркнул губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупреждал
, что мобильный интернет в республике и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Он отметил, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: