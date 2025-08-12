https://crimea.ria.ru/20250812/moldavskaya-oppozitsiya-obyavila-o-massovoy-aktsii-grazhdanskogo-nepovinoveniya-1148672922.html
Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Об этом он заявил в своем видеообращении.Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции.Ранее стало известно, что министерство юстиции Молдавии планирует через суд распустить партии оппозиционного блока "Победа".5 августа районный суд Кишинева приговорил главу гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акт политической репрессии: в России возмутились приговором ГуцулНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДВ Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово", - цитирует политика РИА Новости.
Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции.
Ранее стало известно, что министерство юстиции Молдавии планирует через суд распустить партии оппозиционного блока "Победа".
5 августа районный суд Кишинева приговорил
главу гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
