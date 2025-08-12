https://crimea.ria.ru/20250812/moldavskaya-oppozitsiya-obyavila-o-massovoy-aktsii-grazhdanskogo-nepovinoveniya-1148672922.html

Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения

Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Об этом он... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T17:01

2025-08-12T17:01

2025-08-12T17:01

молдавия

протесты

илан шор

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141586769_0:138:1342:893_1920x0_80_0_0_cf83168fc24381d9dfe09713c7b93bdf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Об этом он заявил в своем видеообращении.Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции.Ранее стало известно, что министерство юстиции Молдавии планирует через суд распустить партии оппозиционного блока "Победа".5 августа районный суд Кишинева приговорил главу гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акт политической репрессии: в России возмутились приговором ГуцулНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДВ Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, протесты, илан шор, внешняя политика, новости