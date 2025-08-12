Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения
Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Об этом он... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T17:01
2025-08-12T17:01
молдавия
протесты
илан шор
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141586769_0:138:1342:893_1920x0_80_0_0_cf83168fc24381d9dfe09713c7b93bdf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Об этом он заявил в своем видеообращении.Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции.Ранее стало известно, что министерство юстиции Молдавии планирует через суд распустить партии оппозиционного блока "Победа".5 августа районный суд Кишинева приговорил главу гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения

Молдавский оппозиционер Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения властям

17:01 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор объявил о начале акции гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово", - цитирует политика РИА Новости.
Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции.
Ранее стало известно, что министерство юстиции Молдавии планирует через суд распустить партии оппозиционного блока "Победа".
5 августа районный суд Кишинева приговорил главу гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Лента новостейМолния