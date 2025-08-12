https://crimea.ria.ru/20250812/kak-na-krymskom-mostu-rabotayut-punkty-pomoschi-avtoturistam---reportazh-1148674400.html

Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО

Пункты оказания помощи автотуристам развернуты на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки... РИА Новости Крым, 12.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пункты оказания помощи автотуристам развернуты на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, получить медпомощь. Палящее солнце раскалило асфальт, монотонный шум трассы. А внутри мобильного пункта – прохладно и свежо, есть места для отдыха, вода, чай и кофе. Дежурить специалисты будут не только днем - работа настроена на круглосуточную помощь тем, кто долгими часами стоит в пробке в ожидании проезда по Крымскому мосту.О том, как организована работа пунктов помощи автотуристов, РИА Новости Крым рассказал директор департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Михаил Соловьев. Также, по его словам, подготовлены мобильные пункты, в которых развернут безопасные пространства с кондиционером для матери и ребенка, рассчитанные на 2-3 матерей с детьми. Там можно будет остановиться, поменять подгузники малышам, а детей постарше занять в детском уголке, где будут раскраски, пластилин, игрушки, чтобы малыши могли переключиться от долгой дороги и ожидания. Здесь могут одновременно быть до 10 детей.О приближении к пункту помощи водителей будут предупреждать специальные обозначения на дороге, а также автомобиль Красного креста - пост находится на удалении от пункта досмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

