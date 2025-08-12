Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - видеорепортаж
18:20 12.08.2025 (обновлено: 18:34 12.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пункты оказания помощи автотуристам развернуты на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, получить медпомощь.
Палящее солнце раскалило асфальт, монотонный шум трассы. А внутри мобильного пункта – прохладно и свежо, есть места для отдыха, вода, чай и кофе. Дежурить специалисты будут не только днем - работа настроена на круглосуточную помощь тем, кто долгими часами стоит в пробке в ожидании проезда по Крымскому мосту.
О том, как организована работа пунктов помощи автотуристов, РИА Новости Крым рассказал директор департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Михаил Соловьев.
"Мы сюда приехали с федеральной группой реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста. Здесь у нас ребята из восьми регионов. Будем оказывать помощь и поддержку тем, кто вынужден долго ожидать проезда на Крымский мост. Наша основная задача – это обеспечить людей водой, потому что на улице очень высокие температуры, и этот момент является критическим, особенно тем семьям, которые едут с детьми", - рассказал он.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаНа автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
1 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаНа автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
2 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаНа автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
3 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаНа автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
4 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
1 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
2 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
3 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
4 из 4
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Также, по его словам, подготовлены мобильные пункты, в которых развернут безопасные пространства с кондиционером для матери и ребенка, рассчитанные на 2-3 матерей с детьми. Там можно будет остановиться, поменять подгузники малышам, а детей постарше занять в детском уголке, где будут раскраски, пластилин, игрушки, чтобы малыши могли переключиться от долгой дороги и ожидания. Здесь могут одновременно быть до 10 детей.
"Мы планируем здесь работать от двух недель, потому что сейчас конец курортного сезона, очень большое количество людей возвращается домой, пробка ожидаемо будет только расти. Поэтому с сегодняшнего дня разворачиваем нашу работу и дальше будем только наращивать наши темпы", - говорит Михаил.
О приближении к пункту помощи водителей будут предупреждать специальные обозначения на дороге, а также автомобиль Красного креста - пост находится на удалении от пункта досмотра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.