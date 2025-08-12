Рейтинг@Mail.ru
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
Пункты оказания помощи автотуристам развернуты на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пункты оказания помощи автотуристам развернуты на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, получить медпомощь. Палящее солнце раскалило асфальт, монотонный шум трассы. А внутри мобильного пункта – прохладно и свежо, есть места для отдыха, вода, чай и кофе. Дежурить специалисты будут не только днем - работа настроена на круглосуточную помощь тем, кто долгими часами стоит в пробке в ожидании проезда по Крымскому мосту.О том, как организована работа пунктов помощи автотуристов, РИА Новости Крым рассказал директор департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Михаил Соловьев. Также, по его словам, подготовлены мобильные пункты, в которых развернут безопасные пространства с кондиционером для матери и ребенка, рассчитанные на 2-3 матерей с детьми. Там можно будет остановиться, поменять подгузники малышам, а детей постарше занять в детском уголке, где будут раскраски, пластилин, игрушки, чтобы малыши могли переключиться от долгой дороги и ожидания. Здесь могут одновременно быть до 10 детей.О приближении к пункту помощи водителей будут предупреждать специальные обозначения на дороге, а также автомобиль Красного креста - пост находится на удалении от пункта досмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, новости крыма, видео
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО

Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - видеорепортаж

18:20 12.08.2025 (обновлено: 18:34 12.08.2025)
 
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пункты оказания помощи автотуристам развернуты на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи. Три большие палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, получить медпомощь.
Палящее солнце раскалило асфальт, монотонный шум трассы. А внутри мобильного пункта – прохладно и свежо, есть места для отдыха, вода, чай и кофе. Дежурить специалисты будут не только днем - работа настроена на круглосуточную помощь тем, кто долгими часами стоит в пробке в ожидании проезда по Крымскому мосту.
О том, как организована работа пунктов помощи автотуристов, РИА Новости Крым рассказал директор департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Михаил Соловьев.
"Мы сюда приехали с федеральной группой реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста. Здесь у нас ребята из восьми регионов. Будем оказывать помощь и поддержку тем, кто вынужден долго ожидать проезда на Крымский мост. Наша основная задача – это обеспечить людей водой, потому что на улице очень высокие температуры, и этот момент является критическим, особенно тем семьям, которые едут с детьми", - рассказал он.
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
Также, по его словам, подготовлены мобильные пункты, в которых развернут безопасные пространства с кондиционером для матери и ребенка, рассчитанные на 2-3 матерей с детьми. Там можно будет остановиться, поменять подгузники малышам, а детей постарше занять в детском уголке, где будут раскраски, пластилин, игрушки, чтобы малыши могли переключиться от долгой дороги и ожидания. Здесь могут одновременно быть до 10 детей.
"Мы планируем здесь работать от двух недель, потому что сейчас конец курортного сезона, очень большое количество людей возвращается домой, пробка ожидаемо будет только расти. Поэтому с сегодняшнего дня разворачиваем нашу работу и дальше будем только наращивать наши темпы", - говорит Михаил.
О приближении к пункту помощи водителей будут предупреждать специальные обозначения на дороге, а также автомобиль Красного креста - пост находится на удалении от пункта досмотра.
У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам
 
