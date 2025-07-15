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Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне
Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне и эта цифра опережает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T12:20
2025-07-15T12:20
2025-07-15T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне и эта цифра опережает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его данным, около 60 процентов туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30 процентов гостей воспользовались поездами, 12 процентов приехали через исторические регионы.За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщил в начале июля глава республики Сергей Аксенов. Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективностиАренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоитПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
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РИА Новости Крым
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, юрий гоцанюк, совет министров рк, общество, новости крыма
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне
В Крыму в июне отдохнуло 830 тысяч туристов – Гоцанюк