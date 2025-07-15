Рейтинг@Mail.ru
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250715/skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-v-iyune-1147955714.html
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне
Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне и эта цифра опережает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T12:20
2025-07-15T12:20
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
юрий гоцанюк
совет министров рк
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145756561_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_60286fd9844f484a07f89423b76a67be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне и эта цифра опережает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его данным, около 60 процентов туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30 процентов гостей воспользовались поездами, 12 процентов приехали через исторические регионы.За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщил в начале июля глава республики Сергей Аксенов. Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективностиАренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоитПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145756561_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_7719cf1379d9c558e77a796bbaa6f2d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, юрий гоцанюк, совет министров рк, общество, новости крыма
Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне

В Крыму в июне отдохнуло 830 тысяч туристов – Гоцанюк

12:20 15.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста
Отдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне и эта цифра опережает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"В июне республику посетило около 830 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", – написал он.

По его данным, около 60 процентов туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30 процентов гостей воспользовались поездами, 12 процентов приехали через исторические регионы.
"Крым продолжает оставаться одним из самых привлекательных направлений для отдыха в России, укрепляя свои позиции на туристическом рынке", – констатировал глава Совмина.
За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщил в начале июля глава республики Сергей Аксенов.
Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности
Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит
Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
 
КрымТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмЮрий ГоцанюкСовет министров РКОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Новые заявления Трампа – комментарий Кремля
13:26Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки
13:22Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза
13:12В Крыму на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП
12:57Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T
12:49Пожар под Симферополем охватил гектар растительности
12:39Водитель сгорел в авто после массового ДТП на Кубани
12:31Более 30 улиц в Симферополе остались без света
12:20Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне
12:10Под Симферополем вспыхнул природный пожар
12:08Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе
11:43В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
11:26Над Крымом за час сбили два беспилотника
11:12Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда
11:06Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
11:03Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ
10:51Рост тарифов на ЖКХ – мнение крымчан
10:42Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФ
10:33Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
10:26Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ
Лента новостейМолния