https://crimea.ria.ru/20250715/skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-v-iyune-1147955714.html

Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне

Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне

Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне и эта цифра опережает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T12:20

2025-07-15T12:20

2025-07-15T12:20

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туризм в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне и эта цифра опережает прошлогодний показатель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его данным, около 60 процентов туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30 процентов гостей воспользовались поездами, 12 процентов приехали через исторические регионы.За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщил в начале июля глава республики Сергей Аксенов. Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективностиАренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоитПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, юрий гоцанюк, совет министров рк, общество, новости крыма