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Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит

Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит

Наибольшим спросом в Крыму этим летом пользуется жилье "Комфорт+" и "Премиум" класса в элитных отелях, которые имеют существенно большую загрузку, чем объекты... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T06:04

2025-07-14T06:04

2025-07-14T06:04

радио "спутник в крыму"

отдых в крыму

мнения

крым курортный

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лето в крыму

крым

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наибольшим спросом в Крыму этим летом пользуется жилье "Комфорт+" и "Премиум" класса в элитных отелях, которые имеют существенно большую загрузку, чем объекты со скромными ценами за размещение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму Анатолий Цехин.По словам Цехина, примечательным явлением стал тот факт, что, хотя отелей эконом-класса на рынке Крыма больше и они самые конкурентные, заселяемость в них значительно ниже, чем в дорогих номерах. Эта тенденция ярко проявляет себя на Южном берегу Крыма, уточнил он.Что касается западного побережья Крыма, то плотность заселяемости здесь сегодня существенно ниже, чем на Южном берегу Крыма, сказал он."Количество туристов, которые туда приехали в этом году, меньше того числа предложений, которое есть в Евпатории", – уточнил Цехин.По его словам, доступного для аренды жилья сегодня в целом по Крыму вполне хватает для потенциальных туристов, а новые масштабные проекты на сотнях тысяч квадратов, в частности "Золотые пески России" в Евпатории, рассчитаны на перспективу развития курорта.И выразил мнение, что туристический спрос на Крым возрастет, и курорт к этому должен быть готов. Поэтому на сегодняшний день и девелоперы, и правительство максимально много инвестируют, чтобы подготовить Крым к курортному периоду, который начнется после открытия аэропорта, добавил эксперт.По подсчетам Минэкономразвития, россияне ежегодно увозят на зарубежные курорты около 50 миллиардов рублей, отметил Цехин, поэтому с экономической точки зрения для России в принципе выгодно строить хорошее комфортное жилье, чтобы в будущем туристы приезжали на российские курорты, в частности, в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимостьКрымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле

https://crimea.ria.ru/20250710/kogda-vozobnovit-rabotu-aeroport-simferopolya-1147850107.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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