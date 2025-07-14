Рейтинг@Mail.ru
Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250714/arenda-zhilya-v-krymu-letom-chto-samoe-populyarnoe-i-skolko-eto-stoit-1147816305.html
Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит
Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит
Наибольшим спросом в Крыму этим летом пользуется жилье "Комфорт+" и "Премиум" класса в элитных отелях, которые имеют существенно большую загрузку, чем объекты... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T06:04
2025-07-14T06:04
радио "спутник в крыму"
отдых в крыму
мнения
крым курортный
туризм в крыму
лето в крыму
крым
жилье в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540373_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f88e9171107500b5f3cfebf221b85698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наибольшим спросом в Крыму этим летом пользуется жилье "Комфорт+" и "Премиум" класса в элитных отелях, которые имеют существенно большую загрузку, чем объекты со скромными ценами за размещение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму Анатолий Цехин.По словам Цехина, примечательным явлением стал тот факт, что, хотя отелей эконом-класса на рынке Крыма больше и они самые конкурентные, заселяемость в них значительно ниже, чем в дорогих номерах. Эта тенденция ярко проявляет себя на Южном берегу Крыма, уточнил он.Что касается западного побережья Крыма, то плотность заселяемости здесь сегодня существенно ниже, чем на Южном берегу Крыма, сказал он."Количество туристов, которые туда приехали в этом году, меньше того числа предложений, которое есть в Евпатории", – уточнил Цехин.По его словам, доступного для аренды жилья сегодня в целом по Крыму вполне хватает для потенциальных туристов, а новые масштабные проекты на сотнях тысяч квадратов, в частности "Золотые пески России" в Евпатории, рассчитаны на перспективу развития курорта.И выразил мнение, что туристический спрос на Крым возрастет, и курорт к этому должен быть готов. Поэтому на сегодняшний день и девелоперы, и правительство максимально много инвестируют, чтобы подготовить Крым к курортному периоду, который начнется после открытия аэропорта, добавил эксперт.По подсчетам Минэкономразвития, россияне ежегодно увозят на зарубежные курорты около 50 миллиардов рублей, отметил Цехин, поэтому с экономической точки зрения для России в принципе выгодно строить хорошее комфортное жилье, чтобы в будущем туристы приезжали на российские курорты, в частности, в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимостьКрымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
https://crimea.ria.ru/20250710/kogda-vozobnovit-rabotu-aeroport-simferopolya-1147850107.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540373_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00649846ca86ac5b1d909c9455b211c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в крыму, мнения, крым курортный, туризм в крыму, лето в крыму, крым, жилье в крыму
Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит

В Крыму большим спросом пользуется жилье "Комфорт+" и "Премиум" класса

06:04 14.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наибольшим спросом в Крыму этим летом пользуется жилье "Комфорт+" и "Премиум" класса в элитных отелях, которые имеют существенно большую загрузку, чем объекты со скромными ценами за размещение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму Анатолий Цехин.
По словам Цехина, примечательным явлением стал тот факт, что, хотя отелей эконом-класса на рынке Крыма больше и они самые конкурентные, заселяемость в них значительно ниже, чем в дорогих номерах. Эта тенденция ярко проявляет себя на Южном берегу Крыма, уточнил он.
"Мы замечаем, что... на сегодняшний день наибольшим спросом пользуется жилье "Комфорт+" и "Премиум" класса. Даже если посмотреть на пятизвездочные отели на ЮБК – а стоимость проживания там достигает за сутки 35-45 тысяч рублей, есть даже номера за 53-54 тысячи, – они имеют большую загрузку, нежели комплексы, которые предлагают более скромное размещение с ценой проживания 5-6 тысяч в сутки", – рассказал Цехин.
Что касается западного побережья Крыма, то плотность заселяемости здесь сегодня существенно ниже, чем на Южном берегу Крыма, сказал он.
"Количество туристов, которые туда приехали в этом году, меньше того числа предложений, которое есть в Евпатории", – уточнил Цехин.
По его словам, доступного для аренды жилья сегодня в целом по Крыму вполне хватает для потенциальных туристов, а новые масштабные проекты на сотнях тысяч квадратов, в частности "Золотые пески России" в Евпатории, рассчитаны на перспективу развития курорта.

"В связи с тем, что аэропорт пока у нас не функционирует и логистика сложна для многих потенциальных туристов, то количество недвижимости, которое есть, вполне покрывает спрос, даже с излишком: порядка 30-40% отелей не имеют 50-процентной загрузки. Большое количество туристов хотят приехать в Крым, но откладывают свой отпуск (на полуострове – ред.) до более спокойных времен", – сказал Цехин.

И выразил мнение, что туристический спрос на Крым возрастет, и курорт к этому должен быть готов. Поэтому на сегодняшний день и девелоперы, и правительство максимально много инвестируют, чтобы подготовить Крым к курортному периоду, который начнется после открытия аэропорта, добавил эксперт.
По подсчетам Минэкономразвития, россияне ежегодно увозят на зарубежные курорты около 50 миллиардов рублей, отметил Цехин, поэтому с экономической точки зрения для России в принципе выгодно строить хорошее комфортное жилье, чтобы в будущем туристы приезжали на российские курорты, в частности, в Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму
"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость
Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
10 июля, 12:57
Когда возобновит работу аэропорт Симферополя
 
Радио "Спутник в Крыму"Отдых в КрымуМненияКрым курортныйТуризм в КрымуЛето в КрымуКрымЖилье в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
08:32Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭС
08:20Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
08:09Кто поможет вернуть русский язык Украине – мнение
07:50В Крыму предотвратили теракт
07:37День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код
07:08Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
07:03Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин
06:38Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов
06:04Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит
00:01Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 14 июля
21:31Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное
21:05Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году
20:41Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
20:10Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
19:45Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю
19:10В Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километра
18:35Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
18:22Беспилотник сбили над Черным морем
Лента новостейМолния