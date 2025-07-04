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Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
Город Саки и еще четыре курорта в Крыму попали в топ-10 самых экономичных мест для отдыха в июле. Такие данные предоставили аналитики сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T20:42
2025-07-04T20:42
2025-07-04T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Город Саки и еще четыре курорта в Крыму попали в топ-10 самых экономичных мест для отдыха в июле. Такие данные предоставили аналитики сервиса бронирования Твил.ру."На первом месте поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха составляет 2780 рублей. На втором - Барнаул в Алтайском крае, а на третьем - Саки в Крыму (2941 рублей и 3183 рублей соответственно)", - сказано в сообщении.В десятке лидеров по экономному отдыху в Крыму попали Песчаное Бахчисарайского района, где за ночь цена бронирования составляет 3507 рублей. А также Керчь – 3588 рублей сутки, Николаевка – 3581 рублей и Курортное – 3464 рублей за сутки.Среди экономных направлений в июле также Железноводск и Ессентуки в Ставропольском крае, где суточная цена бронирования составляет 3378 рублей и 3423 рублей, соответственно. Сутки бронирования жилья в Приморско-Ахтарске Краснодарского края в июле в среднем составляют 3467 рублей, сообщили аналитики.Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле. Кроме того, Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелейСпрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма
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крым, туризм в крыму, отдых в крыму, новости крыма, туризм, внутренний туризм
Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
Крымские курорты вошли в топ-10 самых экономичных направлений для отдыха в июле
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Город Саки и еще четыре курорта в Крыму попали в топ-10 самых экономичных мест для отдыха в июле. Такие данные предоставили аналитики сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха составляет 2780 рублей. На втором - Барнаул в Алтайском крае, а на третьем - Саки в Крыму (2941 рублей и 3183 рублей соответственно)", - сказано в сообщении.
В десятке лидеров по экономному отдыху в Крыму попали Песчаное Бахчисарайского района, где за ночь цена бронирования составляет 3507 рублей. А также Керчь – 3588 рублей сутки, Николаевка – 3581 рублей и Курортное – 3464 рублей за сутки.
Среди экономных направлений в июле также Железноводск и Ессентуки в Ставропольском крае, где суточная цена бронирования составляет 3378 рублей и 3423 рублей, соответственно. Сутки бронирования жилья в Приморско-Ахтарске Краснодарского края в июле в среднем составляют 3467 рублей, сообщили аналитики.
Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений
для отдыха с детьми в июле. Кроме того, Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку
самых популярных направлений по бронированию отелей в июле.
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