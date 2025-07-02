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Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры
Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры
Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле. Об этом свидетельствуют данные аналитиков... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T08:59
2025-07-02T08:59
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туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
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детский отдых
ялта
феодосия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса бронирования Твил.ру.По данным исследования, на первом месте в рейтинге стоит Сочи со средней ценой за ночь размещения в отеле 5913 рублей, на втором – Санкт-Петербург со стоимостью ночевки 6705 рублей, на третьем расположился Ейск – 4512 рублей.Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле, сообщал ранее сервис бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные городаТри города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России
https://crimea.ria.ru/20250519/desyat-prichin-priekhat-v-krym-letom-1146429511.html
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96
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, детский отдых, ялта, феодосия, евпатория, алушта, судак, новости крыма
Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры

Пять крымских городов вошли в топ направлений для отдыха с детьми в июле

08:59 02.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса бронирования Твил.ру.
По данным исследования, на первом месте в рейтинге стоит Сочи со средней ценой за ночь размещения в отеле 5913 рублей, на втором – Санкт-Петербург со стоимостью ночевки 6705 рублей, на третьем расположился Ейск – 4512 рублей.

Ялта и Феодосия разместились на четвертом и пятом местах с ценником за ночь в отеле 6029 и 4684 рубля соответственно. Кроме того, в рейтинг вошли крымские города Евпатория – 4602 рубля, Алушта – 5597, Судак – 4902, а также Геленджик – 6644 и Москва – 5682 рубля за ночевку.

Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле, сообщал ранее сервис бронирования Твил.ру.
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