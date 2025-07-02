https://crimea.ria.ru/20250702/top-napravleniy-dlya-otdykha-s-detmi--krym-vyshel-v-lidery-1147637602.html

Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры

Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры

Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле. Об этом свидетельствуют данные аналитиков... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T08:59

2025-07-02T08:59

2025-07-02T08:59

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых

отдых в крыму

детский отдых

ялта

феодосия

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111126/04/1111260487_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_f2293dffe9ff82f630ec7bd9dee50dc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса бронирования Твил.ру.По данным исследования, на первом месте в рейтинге стоит Сочи со средней ценой за ночь размещения в отеле 5913 рублей, на втором – Санкт-Петербург со стоимостью ночевки 6705 рублей, на третьем расположился Ейск – 4512 рублей.Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле, сообщал ранее сервис бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные городаТри города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России

https://crimea.ria.ru/20250519/desyat-prichin-priekhat-v-krym-letom-1146429511.html

крым

ялта

феодосия

евпатория

алушта

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, детский отдых, ялта, феодосия, евпатория, алушта, судак, новости крыма