https://crimea.ria.ru/20250630/pyat-gorodov-kryma-voshli-v-top-napravleniy-po-bronirovaniyu-oteley-1147595572.html

Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей

Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей

Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле. Такие аналитические данные привел сервис... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T18:10

2025-06-30T18:10

2025-06-30T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.При этом ночь размещения в сочинских отелях в среднем обойдется в 5055 рублей, в питерских – в 5476 рублей, в феодосийских – 3986 рублей.На четвертом месте рейтинга расположилась Ялта со средним чеком на проживание в отеле 5518 рублей за ночь, на пятом Алушта – 5206 рублей. Шестую позицию занимает Геленджик – 5505 рублей за ночь размещения. Далее следуют Ейск – 4319 рублей, Судак – 4325 рублей и Евпатория – 4209 рублей. Замыкает рейтинг Москва, где одна ночевка в отеле обойдется в среднем в 3962 рубля.По данным аналитиков, отели выбирают несмотря на то, что в июле 2025 года средняя цена ночи проживания увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом.Этим летом спрос среди туристов на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, сообщала глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направленийТуристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные городаКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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