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Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле. Такие аналитические данные привел сервис... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T18:10
2025-06-30T18:10
2025-06-30T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.При этом ночь размещения в сочинских отелях в среднем обойдется в 5055 рублей, в питерских – в 5476 рублей, в феодосийских – 3986 рублей.На четвертом месте рейтинга расположилась Ялта со средним чеком на проживание в отеле 5518 рублей за ночь, на пятом Алушта – 5206 рублей. Шестую позицию занимает Геленджик – 5505 рублей за ночь размещения. Далее следуют Ейск – 4319 рублей, Судак – 4325 рублей и Евпатория – 4209 рублей. Замыкает рейтинг Москва, где одна ночевка в отеле обойдется в среднем в 3962 рубля.По данным аналитиков, отели выбирают несмотря на то, что в июле 2025 года средняя цена ночи проживания увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом.Этим летом спрос среди туристов на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, сообщала глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направленийТуристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные городаКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей в июле – аналитики
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Феодосия и еще четыре крымских города вошли в десятку самых популярных направлений по бронированию отелей в июле. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
"На первом месте – Сочи, за которым 19% июльских бронирований в отелях. На втором месте Санкт Петербург с 7%, а на третьем – Феодосия с 4% бронирований в отелях в июле", – сказано в сообщении.
При этом ночь размещения в сочинских отелях в среднем обойдется в 5055 рублей, в питерских – в 5476 рублей, в феодосийских – 3986 рублей.
На четвертом месте рейтинга расположилась Ялта со средним чеком на проживание в отеле 5518 рублей за ночь, на пятом Алушта – 5206 рублей. Шестую позицию занимает Геленджик – 5505 рублей за ночь размещения. Далее следуют Ейск – 4319 рублей, Судак – 4325 рублей и Евпатория – 4209 рублей. Замыкает рейтинг Москва, где одна ночевка в отеле обойдется в среднем в 3962 рубля.
По данным аналитиков, отели выбирают несмотря на то, что в июле 2025 года средняя цена ночи проживания увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом.
Этим летом спрос среди туристов
на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, сообщала глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ.
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