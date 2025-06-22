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Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%

Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40% - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%

Этим летом спрос среди туристов на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ в интервью РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T10:56

2025-06-22T10:56

2025-06-22T10:56

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Этим летом спрос среди туристов на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ в интервью РИА Новости.Также, по ее словам, от 5 до 20% повысился спрос на отдых в Карелии, Мурманской и Калининградской областях, Горном Алтае и Алтайском крае."При этом лидеры спроса на внутреннем рынке этим летом практически неизменны. Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край", – добавили в сообщении.Ранее на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году туристический поток по России может достичь 98 миллионов поездок. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, одними из самых популярных направлений у отечественных туристов остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру привел аналитические данные, согласно которым Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных малых городов для отдыха россиян в июне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуостровеТренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услугВ Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей

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