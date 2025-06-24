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"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость
"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость - РИА Новости Крым, 24.06.2025
"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость
В Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка,... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T06:24
2025-06-24T05:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова."По ипотеке ставки большие и особенно на "вторичку", поскольку здесь нет спецпредложений от застройщиков. Платежи огромные, и главный покупатель тот, кто с наличкой. Пока проценты по депозитам высоки, наличка находится на депозитах. Сейчас говорить о следующих решениях ЦБ трудно, но, если ключевая ставка еще понизится, это приведет к понижению доходности депозитов, произойдет отток и перевложение не только в биржевой рынок, но и в рынок недвижимости", – прогнозирует Буйлова.По ее словам, традиционно рынок реагирует на изменения в течение полугода и именно в это время ожидается рост цен примерно на 10-15%. При этом меняющиеся настроения Центробанка – не единственная причина, по которой недвижимость в Крыму дорожает.Еще одна – семейная ипотека в малых городах, которая с 1 апреля доступна для покупки вторичного жилья. В частности, это касается городов, где строительство новых домов ведется в небольших объемах.Третья причина роста цен на недвижимость в Крыму – большие стройки на южном и западном берегах полуострова. Появление крупных рекреационных проектов с новыми отелями и современной инфраструктурой неизбежно "подтянет" за собой и стоимость местной "вторички", убеждена Буйлова.Наравне с этим эксперт подчеркивает: пока Крым уступает по ценам своему главному конкуренту – Краснодарскому краю. Однако инвесторы смотрят на Крым и хотят вкладываться, и это неизбежно произойдет.6 июня Банк России впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку с 21 до 20 процентов. Решение было принято на совете директоров банка. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла ранее, что Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста инфляции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноЖилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, надежда буйлова, жилье, жилье в крыму, цены в крыму, мнения, ключевая ставка, инфляция
"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость

В Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость – эксперт

06:24 24.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКлючи в замке квартиры
Ключи в замке квартиры - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
"По ипотеке ставки большие и особенно на "вторичку", поскольку здесь нет спецпредложений от застройщиков. Платежи огромные, и главный покупатель тот, кто с наличкой. Пока проценты по депозитам высоки, наличка находится на депозитах. Сейчас говорить о следующих решениях ЦБ трудно, но, если ключевая ставка еще понизится, это приведет к понижению доходности депозитов, произойдет отток и перевложение не только в биржевой рынок, но и в рынок недвижимости", – прогнозирует Буйлова.
По ее словам, традиционно рынок реагирует на изменения в течение полугода и именно в это время ожидается рост цен примерно на 10-15%. При этом меняющиеся настроения Центробанка – не единственная причина, по которой недвижимость в Крыму дорожает.
Еще одна – семейная ипотека в малых городах, которая с 1 апреля доступна для покупки вторичного жилья. В частности, это касается городов, где строительство новых домов ведется в небольших объемах.
"В Крыму это Саки, Бахчисарай. Там рост цены на вторичное жилье заметен. В остальных городах, где нет льготных программ, поддерживающих "вторичку", происходит стагнация. Нет ажиотажа, сильного спроса и нет сильного роста цены. Но цена в пределах инфляции все равно подрастает. Вниз она не идет, даже несмотря на то, что "вторичка" продается очень слабо", – констатирует собеседница агентства.
Третья причина роста цен на недвижимость в Крыму – большие стройки на южном и западном берегах полуострова. Появление крупных рекреационных проектов с новыми отелями и современной инфраструктурой неизбежно "подтянет" за собой и стоимость местной "вторички", убеждена Буйлова.
Наравне с этим эксперт подчеркивает: пока Крым уступает по ценам своему главному конкуренту – Краснодарскому краю. Однако инвесторы смотрят на Крым и хотят вкладываться, и это неизбежно произойдет.
"Ждать понижения цены не стоит – для этого нет никаких факторов. У застройщиков идет только рост, потому что инфляция, стройматериалы, рабочая сила. А "первичка" тянет за собой "вторичку", – поясняет специалист.
6 июня Банк России впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку с 21 до 20 процентов. Решение было принято на совете директоров банка. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла ранее, что Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста инфляции.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНадежда БуйловаЖильеЖилье в КрымуЦены в КрымуМненияКлючевая ставкаИнфляция
 
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