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Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму

Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму

Цены на квартиры в новостройках в Крыму варьируются от 160 тысяч до миллиона рублей за квадратный метр в зависимости от региона полуострова. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T06:05

2025-05-27T06:05

2025-05-27T06:05

радио "спутник в крыму"

недвижимость в крыму

алена морозова

крым

новости крыма

жилье

строительство

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Цены на квартиры в новостройках в Крыму варьируются от 160 тысяч до миллиона рублей за квадратный метр в зависимости от региона полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.По словам Морозовой, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в Симферополе достигает 160 тысяч рублей за квадратный метр в секторе жилья "стандарт". В бизнес-классе ценник стартует от 185 тысяч.Следует учитывать, что большинство квартир (до 90%) в новостройках продается в Крыму еще до ввода объекта в эксплуатацию, а следовательно, указанные суммы – это цены на жилье на стадии строительства, которое еще придется ждать, подчеркнула Морозова.В то же время на вторичном рынке в крымской столице цены на готовые квартиры стартуют от 150 тысяч рублей за квадрат, отметила она.А вот на Южном берегу Крыма цены на жилье в новостройках – это как минимум от 250 тысяч рублей за квадрат, сказала эксперт."Но стоимость может быть и гораздо выше – около миллиона. Здесь зависит от класса жилья. Чем элитнее комплекс и чем ближе он к морю, тем больше стоимость за квадратный метр", – сказала Морозова.Стоимость "вторички" на ЮБК также начинается от 250 тысяч, добавила она.А вот недвижимость на западном побережье, по словам Морозовой, пока еще чуть дешевле, чем на Южном берегу Крыма, "где вся инфраструктура сформирована и есть понятный поток туристов". Но, безусловно, цены будут расти и на этой стороне полуострова, и довольно стремительно, уверена Морозова.Что касается восточного берега, который эксперт называет "будущей Меккой строительного Крыма" после западного, то здесь сейчас стоимость квадрата жилплощади в новостройках составляет примерно 200 тысяч рублей."Она чуть выше, чем на западном побережье, что объясняется тем, что здесь горы и меньше земли для строительства", – пояснила Морозова.Эксперт делает вывод, что приобретать жилье в Крыму, выгоднее на вторичном рынке недвижимости, потому что он дешевле, но есть и свои минусы."Вторичный рынок страдает из-за недостатка качественных предложений. Поэтому все-таки больше спрос на новостройки", – резюмировала Морозова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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