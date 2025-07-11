Рейтинг@Mail.ru
Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250711/pyat-gorodov-v-krymu-voshli-v-top-napravleniy-dlya-avtoturistov-v-iyule-1147883594.html
Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле. Об этом свидетельствуют данные российского РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T18:59
2025-07-11T18:59
крым
ялта
феодосия
судак
евпатория
алушта
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
автомобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144360365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8a6690d80598dbbd5ff080d0c6e03d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.Эксперты сервиса проанализировали заявки, где требовалась автопарковка. На первом месте оказался Сочи, за которым 11% июльских бронирований у автотуристов. На втором Санкт-Петербург, а на третьем – Ялта (5% и 4% бронирований соответственно).Кроме того, в топ-10 направлений вошли Феодосия (4 место), Судак (6 место), Евпатория и Алушта (9 и 10 место).Также в списке Геленджик, Ейск и Московский регион.Ранее первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал сухопутный коридор в Крым идеальным маршрутом для поездки в Крым на личных авто для туристов из Центральной России. По его словам, такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
крым
ялта
феодосия
судак
евпатория
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144360365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58638fb72bada147d0d2a2dcb78dd4d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, феодосия, судак, евпатория, алушта, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, автомобиль, транспорт, логистика, новости крыма, общество
Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле

Ялта и еще четыре города Крыма вошли в топ-10 направлений для автопутешествий в июле

18:59 11.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.
Эксперты сервиса проанализировали заявки, где требовалась автопарковка. На первом месте оказался Сочи, за которым 11% июльских бронирований у автотуристов. На втором Санкт-Петербург, а на третьем – Ялта (5% и 4% бронирований соответственно).
Отдых в Сочи обойдется туристам в 5173 рубля за ночь, в Санкт-Петербурге – 6046 рублей, в курортной столице Крыма - 6207 рублей за ночь.
Кроме того, в топ-10 направлений вошли Феодосия (4 место), Судак (6 место), Евпатория и Алушта (9 и 10 место).
Также в списке Геленджик, Ейск и Московский регион.
Ранее первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал сухопутный коридор в Крым идеальным маршрутом для поездки в Крым на личных авто для туристов из Центральной России. По его словам, такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры
В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
 
КрымЯлтаФеодосияСудакЕвпаторияАлуштаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмАвтомобильТранспортЛогистикаНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
18:34Пожар в Феодосии потушили
18:27Путин утвердил основы государственной языковой политики
17:58На Крым идет шторм
17:33На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
17:19Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
17:06Крымский мост – обстановка к этому часу
16:46Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
16:33Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России
16:14В Анапе разобрали защитный вал на пляжах
15:43Пожар в Феодосии локализован на 500 "квадратах"
15:32Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево
15:10Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты
15:01Сколько крымчан получили высокотехнологичную медпомощь в этом году
14:57Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ
14:54Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
14:39При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человек
14:14Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле
13:41День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник
13:14Крымский мост сейчас: в трехчасовой очереди на выезд из Крыма 964 авто
Лента новостейМолния