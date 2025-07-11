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Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле

Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле

Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле. Об этом свидетельствуют данные российского РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T18:59

2025-07-11T18:59

2025-07-11T18:59

крым

ялта

феодосия

судак

евпатория

алушта

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.Эксперты сервиса проанализировали заявки, где требовалась автопарковка. На первом месте оказался Сочи, за которым 11% июльских бронирований у автотуристов. На втором Санкт-Петербург, а на третьем – Ялта (5% и 4% бронирований соответственно).Кроме того, в топ-10 направлений вошли Феодосия (4 место), Судак (6 место), Евпатория и Алушта (9 и 10 место).Также в списке Геленджик, Ейск и Московский регион.Ранее первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал сухопутный коридор в Крым идеальным маршрутом для поездки в Крым на личных авто для туристов из Центральной России. По его словам, такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей

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феодосия

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алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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