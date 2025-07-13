Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост – более 1500 автомобилей ждут проезда
15:10 13.07.2025 (обновлено: 15:15 13.07.2025)
© РИА Новости КрымКрымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ждут более 1500 автомобилей с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края, при этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.
В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон мостового перехода перевалило за тысячу. К девяти утра у досмотровых пунктов собрались уже почти 1400 автомобилей.
"В очереди со стороны Тамани находится 985 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Ожидание около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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