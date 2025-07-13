Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250713/krymskiy-most-uvelichivayutsya-ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-proezda-1147911056.html
Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда
Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда
В очереди на подъездах к Крымскому мосту растут очереди – проезда ждут уже почти 1400 автомобилей. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T09:11
2025-07-13T09:25
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567992_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3461e18c409ef8db5e4dd2b68b7c968d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту растут очереди – проезда ждут уже почти 1400 автомобилей.По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края – в три часа ночи проезда ждали 74 автомобиля. К четырем часам утра у досмотровых пунктов со стороны Кубани было уже 269 машин, в пять утра – 652 транспортных средства. К шести утра очередь на въезд в Крым составляла уже 902 автомобиля. При этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив перевалило за тысячу. К восьми утра у досмотровых пунктов собрались 1253 автомобиля.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567992_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_a58b215e422058afac3d4a31b0f9c659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда

Крымский мост – почти 1400 автомобилей ждут проезда с двух сторон транспортного перехода

09:11 13.07.2025 (обновлено: 09:25 13.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту растут очереди – проезда ждут уже почти 1400 автомобилей.
По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края – в три часа ночи проезда ждали 74 автомобиля. К четырем часам утра у досмотровых пунктов со стороны Кубани было уже 269 машин, в пять утра – 652 транспортных средства. К шести утра очередь на въезд в Крым составляла уже 902 автомобиля. При этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.
В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив перевалило за тысячу. К восьми утра у досмотровых пунктов собрались 1253 автомобиля.

"В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа", – сказано в сообщении по состоянию на девять утра.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году
Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США
11:08Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности
10:39"Американская мечта" разбилась о Трампа: украинцы бегут из США
10:06В Крыму и Севастополе объявили затяжное штормовое предупреждение
09:38Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц
09:11Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда
08:52В Феодосии произошла авария на водоочистной станции
08:26В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ
07:52Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды
07:27Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники
07:07Крымский мост: в очереди более тысячи машин – сколько ждать проезда
00:01Где в Крыму в воскресенье прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
22:43Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
22:14Крупный пожар под Симферополем и новые пошлины Трампа – главное
22:00Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине
21:42Ветеран ВСУ вернула Зеленскому все свои награды
21:24Вертолеты и тяжелая техника тушат пожар под Симферополем – видео
21:14Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:54На трассе Симферополь-Алушта перевернулось авто – движение затруднено
Лента новостейМолния