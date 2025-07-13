Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда
Крымский мост – почти 1400 автомобилей ждут проезда с двух сторон транспортного перехода
09:11 13.07.2025 (обновлено: 09:25 13.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту растут очереди – проезда ждут уже почти 1400 автомобилей.
По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края – в три часа ночи проезда ждали 74 автомобиля. К четырем часам утра у досмотровых пунктов со стороны Кубани было уже 269 машин, в пять утра – 652 транспортных средства. К шести утра очередь на въезд в Крым составляла уже 902 автомобиля. При этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.
В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив перевалило за тысячу. К восьми утра у досмотровых пунктов собрались 1253 автомобиля.
"В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа", – сказано в сообщении по состоянию на девять утра.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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