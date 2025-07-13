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Крымский мост: в очереди более тысячи машин – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Крымский мост: в очереди более тысячи машин – сколько ждать проезда
Крымский мост: в очереди более тысячи машин – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Крымский мост: в очереди более тысячи машин – сколько ждать проезда
В очереди на подъездах к Крымскому мосту утром в воскресенье проезда ждут более тысячи автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T07:07
2025-07-13T07:37
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту утром в воскресенье проезда ждут более тысячи автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края – в три часа ночи проезда ждали 74 автомобиля. К четырем часам утра у досмотровых пунктов со стороны Кубани было уже 269 машин, в пять утра – 652 транспортных средства. К шести утра очередь на въезд в Крым составляла уже 902 автомобиля. При этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: в очереди более тысячи машин – сколько ждать проезда

Крымский мост – более тысячи автомобилей ждут проезда с двух сторон транспортного перехода

07:07 13.07.2025 (обновлено: 07:37 13.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту утром в воскресенье проезда ждут более тысячи автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края – в три часа ночи проезда ждали 74 автомобиля. К четырем часам утра у досмотровых пунктов со стороны Кубани было уже 269 машин, в пять утра – 652 транспортных средства. К шести утра очередь на въезд в Крым составляла уже 902 автомобиля. При этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.

"В очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на семь утра.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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