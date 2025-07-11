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В Анапе разобрали защитный вал на пляжах

В Анапе разобрали защитный вал на пляжах - РИА Новости Крым, 11.07.2025

В Анапе разобрали защитный вал на пляжах

В Анапе полностью завершен демонтаж защищающего от мазута вала на участке от Морпорта до технополиса "Эра". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T16:14

2025-07-11T16:14

2025-07-11T16:14

анапа

кубань

краснодарский край

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режим чс

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Анапе полностью завершен демонтаж защищающего от мазута вала на участке от Морпорта до технополиса "Эра". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В Анапе действует запрет на посещение пляжей и купание в море. На закрытых пляжах установлены таблички о запрете купания и размещены информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.Работы охватили 4,5 километра прибрежной полосы. На данный момент проходит демонтаж песчаной насыпи от устья реки Можепсин до пляжа "Тартуга" в селе Витязево.Директор подрядной организации Николай Заливин рассказал, что участок от моста в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин остается закрытым. Здесь продолжаются водолазные работы и работает спецтехника. Он также отметил, что присутствие отдыхающих на пляжах замедляет темпы работ."Приходится прерываться и просить их покинуть пляж. Просим отдыхающих не приближаться к местам проведения работ", – добавил Заливин.Ранее сообщалось, что защитные насыпи демонтируют на тех участках береговой линии, где уже несколько месяцев не фиксируются выбросы нефтепродуктов.На заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе сообщалось, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе уже очищено 673 километра береговой линии и собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляжах Анапы разбирают защитный валНа Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазутаЛиквидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации

анапа

кубань

краснодарский край

черное море

керченский пролив

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