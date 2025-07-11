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В Анапе разобрали защитный вал на пляжах - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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В Анапе разобрали защитный вал на пляжах
В Анапе разобрали защитный вал на пляжах - РИА Новости Крым, 11.07.2025
В Анапе разобрали защитный вал на пляжах
В Анапе полностью завершен демонтаж защищающего от мазута вала на участке от Морпорта до технополиса "Эра". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T16:14
2025-07-11T16:14
анапа
кубань
краснодарский край
пляжи
новости
режим чс
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Анапе полностью завершен демонтаж защищающего от мазута вала на участке от Морпорта до технополиса "Эра". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В Анапе действует запрет на посещение пляжей и купание в море. На закрытых пляжах установлены таблички о запрете купания и размещены информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.Работы охватили 4,5 километра прибрежной полосы. На данный момент проходит демонтаж песчаной насыпи от устья реки Можепсин до пляжа "Тартуга" в селе Витязево.Директор подрядной организации Николай Заливин рассказал, что участок от моста в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин остается закрытым. Здесь продолжаются водолазные работы и работает спецтехника. Он также отметил, что присутствие отдыхающих на пляжах замедляет темпы работ."Приходится прерываться и просить их покинуть пляж. Просим отдыхающих не приближаться к местам проведения работ", – добавил Заливин.Ранее сообщалось, что защитные насыпи демонтируют на тех участках береговой линии, где уже несколько месяцев не фиксируются выбросы нефтепродуктов.На заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе сообщалось, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе уже очищено 673 километра береговой линии и собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляжах Анапы разбирают защитный валНа Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазутаЛиквидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
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РИА Новости Крым
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анапа, кубань, краснодарский край, пляжи, новости, режим чс, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, керченский пролив
В Анапе разобрали защитный вал на пляжах

В Анапе разобрали 4,5 километра защитного вала вдоль побережья

16:14 11.07.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе
Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Анапе полностью завершен демонтаж защищающего от мазута вала на участке от Морпорта до технополиса "Эра". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
В Анапе действует запрет на посещение пляжей и купание в море. На закрытых пляжах установлены таблички о запрете купания и размещены информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.
Работы охватили 4,5 километра прибрежной полосы. На данный момент проходит демонтаж песчаной насыпи от устья реки Можепсин до пляжа "Тартуга" в селе Витязево.
"Вал сначала разравнивают фронтальными погрузчиками, на следующем этапе песок многократно просеют с помощью специальной техники", – говорится в сообщении.
Директор подрядной организации Николай Заливин рассказал, что участок от моста в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин остается закрытым. Здесь продолжаются водолазные работы и работает спецтехника. Он также отметил, что присутствие отдыхающих на пляжах замедляет темпы работ.
"Приходится прерываться и просить их покинуть пляж. Просим отдыхающих не приближаться к местам проведения работ", – добавил Заливин.
Ранее сообщалось, что защитные насыпи демонтируют на тех участках береговой линии, где уже несколько месяцев не фиксируются выбросы нефтепродуктов.
На заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе сообщалось, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе уже очищено 673 километра береговой линии и собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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АнапаКубаньКраснодарский крайПляжиНовостиРежим ЧСРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореКерченский пролив
 
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