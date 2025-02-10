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Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
Сотрудники МЧС России при обследовании побережья Черного моря зафиксировали точечные выбросы фракций нефтепродуктов на 14 участках, работы по очистке берега и... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T09:22
2025-02-10T10:32
крым
краснодарский край
новости крыма
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России при обследовании побережья Черного моря зафиксировали точечные выбросы фракций нефтепродуктов на 14 участках, работы по очистке берега и акватории продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера МЧС России. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Так, в акватории Черного моря водолазы МЧС совершили 364 спуска, в результате которых собрано 365 мешков с нефтесодержащими отходами массой более 18 тонн. В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега, обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. На сегодняшний день собрано более 181 тысяч тонн загрязнений. Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала.В Крыму мониторят 525 км береговой линии. За весь период собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе - 650 тонн загрязнений.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, краснодарский край, новости крыма, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), анапа
Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации

МЧС: на 14 участках побережья Черного моря зафиксированы случаи выбросов нефтепродуктов

09:22 10.02.2025 (обновлено: 10:32 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России при обследовании побережья Черного моря зафиксировали точечные выбросы фракций нефтепродуктов на 14 участках, работы по очистке берега и акватории продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Всего с начала работ очищено более 355 километров берега, собрано свыше 182 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения более 140 тысяч тонн. Вибрационной установкой просеяно больше 22 тысяч тонн песка", - говорится в сообщении.
К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера МЧС России. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Так, в акватории Черного моря водолазы МЧС совершили 364 спуска, в результате которых собрано 365 мешков с нефтесодержащими отходами массой более 18 тонн.
В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега, обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. На сегодняшний день собрано более 181 тысяч тонн загрязнений. Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала.
В Крыму мониторят 525 км береговой линии. За весь период собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе - 650 тонн загрязнений.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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КрымКраснодарский крайНовости КрымаРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Анапа
 
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