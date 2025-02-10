https://crimea.ria.ru/20250210/likvidatsiya-chs-s-razlivom-mazuta-v-mchs-rasskazali-o-situatsii-v-regionakh-1144051287.html

Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации

Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации

Сотрудники МЧС России при обследовании побережья Черного моря зафиксировали точечные выбросы фракций нефтепродуктов на 14 участках, работы по очистке берега и... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T09:22

2025-02-10T09:22

2025-02-10T10:32

крым

краснодарский край

новости крыма

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России при обследовании побережья Черного моря зафиксировали точечные выбросы фракций нефтепродуктов на 14 участках, работы по очистке берега и акватории продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера МЧС России. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Так, в акватории Черного моря водолазы МЧС совершили 364 спуска, в результате которых собрано 365 мешков с нефтесодержащими отходами массой более 18 тонн. В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега, обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. На сегодняшний день собрано более 181 тысяч тонн загрязнений. Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала.В Крыму мониторят 525 км береговой линии. За весь период собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе - 650 тонн загрязнений.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, новости крыма, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), анапа