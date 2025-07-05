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На пляжах Анапы разбирают защитный вал - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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На пляжах Анапы разбирают защитный вал
На пляжах Анапы разбирают защитный вал - РИА Новости Крым, 05.07.2025
На пляжах Анапы разбирают защитный вал
В Анапе начали разбирать искусственную насыпь, которая защищала пляжи курорта от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T12:10
2025-07-05T12:10
анапа
краснодарский край
кубань
режим чс
керченский пролив
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
пляжи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Анапе начали разбирать искусственную насыпь, которая защищала пляжи курорта от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В Анапе действует запрет на посещение пляжей и купание в море. На закрытых пляжах установлены таблички о запрете купания и размещены информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.Как пояснили в оперштабе, на тех участках береговой линии, где вал будет демонтирован, уже несколько месяцев не фиксируются выбросы нефтепродуктов. Более того, это необходимо для завершения очистки побережья, поскольку в песчаной насыпи тоже есть фрагменты мазута. пояснили в оперативном штабе. Накануне на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе сообщалось, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе уже очищено 673 километра береговой линии и собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Все пляжи Севастополя безопасны для купания – РазвожаевКрым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыНа пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
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анапа, краснодарский край, кубань, режим чс, керченский пролив, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, пляжи, новости, экология
На пляжах Анапы разбирают защитный вал

В Анапе на пляжах демонтируют защищающую от мазута насыпь

12:10 05.07.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Анапе разбирают защитный вал на пляжах
В Анапе разбирают защитный вал на пляжах
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Анапе начали разбирать искусственную насыпь, которая защищала пляжи курорта от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
В Анапе действует запрет на посещение пляжей и купание в море. На закрытых пляжах установлены таблички о запрете купания и размещены информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.
"Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют. Работы стартовали в двух направлениях – от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево", - говорится в сообщении.
Как пояснили в оперштабе, на тех участках береговой линии, где вал будет демонтирован, уже несколько месяцев не фиксируются выбросы нефтепродуктов. Более того, это необходимо для завершения очистки побережья, поскольку в песчаной насыпи тоже есть фрагменты мазута. пояснили в оперативном штабе.

"На одном участке защитный вал сохранят – это береговая линия от пляжа в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, так как там еще идут водолазные работы. На дне неподалеку от берега собирают мазут", - добавили в оперштабе.

Накануне на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе сообщалось, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе уже очищено 673 километра береговой линии и собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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АнапаКраснодарский крайКубаньРежим ЧСКерченский проливРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореПляжиНовостиЭкология
 
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