https://crimea.ria.ru/20250705/na-plyazhakh-anapy-razbirayut-zaschitnyy-val-1147729814.html

На пляжах Анапы разбирают защитный вал

На пляжах Анапы разбирают защитный вал - РИА Новости Крым, 05.07.2025

На пляжах Анапы разбирают защитный вал

В Анапе начали разбирать искусственную насыпь, которая защищала пляжи курорта от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T12:10

2025-07-05T12:10

2025-07-05T12:10

анапа

краснодарский край

кубань

режим чс

керченский пролив

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

пляжи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Анапе начали разбирать искусственную насыпь, которая защищала пляжи курорта от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В Анапе действует запрет на посещение пляжей и купание в море. На закрытых пляжах установлены таблички о запрете купания и размещены информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.Как пояснили в оперштабе, на тех участках береговой линии, где вал будет демонтирован, уже несколько месяцев не фиксируются выбросы нефтепродуктов. Более того, это необходимо для завершения очистки побережья, поскольку в песчаной насыпи тоже есть фрагменты мазута. пояснили в оперативном штабе. Накануне на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе сообщалось, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе уже очищено 673 километра береговой линии и собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Все пляжи Севастополя безопасны для купания – РазвожаевКрым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыНа пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина

https://crimea.ria.ru/20250620/mekhanizirovannuyu-ochistku-plyazhey-anapy-zavershat-k-seredine-leta-1147389526.html

анапа

краснодарский край

кубань

керченский пролив

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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