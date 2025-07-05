На пляжах Анапы разбирают защитный вал
В Анапе на пляжах демонтируют защищающую от мазута насыпь
© Оперштаб Краснодарский крайВ Анапе разбирают защитный вал на пляжах
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Анапе начали разбирать искусственную насыпь, которая защищала пляжи курорта от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
В Анапе действует запрет на посещение пляжей и купание в море. На закрытых пляжах установлены таблички о запрете купания и размещены информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.
"Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют. Работы стартовали в двух направлениях – от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево", - говорится в сообщении.
Как пояснили в оперштабе, на тех участках береговой линии, где вал будет демонтирован, уже несколько месяцев не фиксируются выбросы нефтепродуктов. Более того, это необходимо для завершения очистки побережья, поскольку в песчаной насыпи тоже есть фрагменты мазута. пояснили в оперативном штабе.
"На одном участке защитный вал сохранят – это береговая линия от пляжа в районе технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, так как там еще идут водолазные работы. На дне неподалеку от берега собирают мазут", - добавили в оперштабе.
Накануне на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе сообщалось, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе уже очищено 673 километра береговой линии и собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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