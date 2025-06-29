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Запрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Запрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму
Запрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Запрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму
Все больше туристов выбирают курорты с развитой туристской инфраструктурой, хотят получить в отпуске как можно больше впечатлений, и Крым готов предоставить... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T07:05
2025-06-29T07:05
владислав буря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Все больше туристов выбирают курорты с развитой туристской инфраструктурой, хотят получить в отпуске как можно больше впечатлений, и Крым готов предоставить такую возможность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.В этой связи Большая Ялта - традиционно самое востребованное направление, отмечает Буря. Во-первых, здесь сосредоточено больше всего природных и исторических достопримечательностей, второе - более развита инфраструктура. В части туристской инфраструктуры эксперт также выделяет западный берег: Севастополь, Саки, Евпаторию, которые занимают второе место по популярности у гостей полуострова."Если же говорить в целом, у нас вообще все хорошо с предложением. У нас тысячи вариантов интересно провести отдых: винные туры, событийный, гастрономический, экстремальный туризм. Количество вариантов, как провести отдых практически бесконечно. Крым, я считаю, по качеству турпродукта, точно входит в топ-3 России", - считает гость эфира.При этом восточный берег полуострова, по его словам, привлекает ценой на размещение, которая существенно ниже предложений Южнобережья.Этим летом спрос среди туристов на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, сообщала глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ. По словам министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, в 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летомВ Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала годаВ Крыму увеличился поток иностранных туристов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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владислав буря, мнения, отдых, отдых в крыму, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, крым, новости крыма
Запрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму

Все больше туристов выбирают впечатления - эксперт по стратегическому развитию курортов

07:05 29.06.2025
 
© РИА Новости КрымЛюди на пляже
Люди на пляже - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Все больше туристов выбирают курорты с развитой туристской инфраструктурой, хотят получить в отпуске как можно больше впечатлений, и Крым готов предоставить такую возможность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
"Люди все чаще задают себе вопрос: "Что я буду делать, кроме того, что буду лежать на пляже?". Поведение туриста меняется. Запрос на инфраструктуру и впечатления. Должно быть весело и интересно. Значительное количество людей выбирают несколько локаций, чтобы увидеть больше, получить новые эмоции", - говорит эксперт.
В этой связи Большая Ялта - традиционно самое востребованное направление, отмечает Буря. Во-первых, здесь сосредоточено больше всего природных и исторических достопримечательностей, второе - более развита инфраструктура. В части туристской инфраструктуры эксперт также выделяет западный берег: Севастополь, Саки, Евпаторию, которые занимают второе место по популярности у гостей полуострова.
"Если же говорить в целом, у нас вообще все хорошо с предложением. У нас тысячи вариантов интересно провести отдых: винные туры, событийный, гастрономический, экстремальный туризм. Количество вариантов, как провести отдых практически бесконечно. Крым, я считаю, по качеству турпродукта, точно входит в топ-3 России", - считает гость эфира.
При этом восточный берег полуострова, по его словам, привлекает ценой на размещение, которая существенно ниже предложений Южнобережья.
Этим летом спрос среди туристов на отдых в Крыму вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, сообщала глава АТОР Майя Ломидзе на полях ПМЭФ. По словам министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, в 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки.
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