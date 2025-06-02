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В Крыму увеличился поток иностранных туристов - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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В Крыму увеличился поток иностранных туристов
В Крыму увеличился поток иностранных туристов - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Крыму увеличился поток иностранных туристов
В Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен увеличенный поток иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T08:10
2025-06-02T07:39
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен увеличенный поток иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.По ее словам, это свидетельствует о том, что, когда откроется спроектированный как международный аэропорт Симферополь, Крым захлестнет волна иностранных туристов."После окончания СВО сюда хлынет поток туристов не только со всей территории Российской Федерации, но и из иных государств", – считает эксперт.Отдых в Крыму: что показали майские праздники &gt;&gt;Ранее Морозова назвала пять причин роста цен на недвижимость в Крыму, среди которых рост привлекательности полуострова у туристов, в том числе иностранных, в связи с улучшением логистики и позитивных изменений на фоне меняющейся геополитической повестки.А эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что за жильем в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз – Путин
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туризм в крыму, алена морозова, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, китай, мнения
В Крыму увеличился поток иностранных туристов

В Крыму на майские праздники был замечен увеличенный поток туристов из Китая

08:10 02.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКитайские туристы на экскурсии в Ханском дворце в Бахчисарае
Китайские туристы на экскурсии в Ханском дворце в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен увеличенный поток иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.
"На майские праздники был замечен увеличенный поток туристов из Китая на территорию Республики Крым. Даже уже сейчас, при неработающем аэропорте", – сказала Морозова.
По ее словам, это свидетельствует о том, что, когда откроется спроектированный как международный аэропорт Симферополь, Крым захлестнет волна иностранных туристов.
"После окончания СВО сюда хлынет поток туристов не только со всей территории Российской Федерации, но и из иных государств", – считает эксперт.
Отдых в Крыму: что показали майские праздники >>
Ранее Морозова назвала пять причин роста цен на недвижимость в Крыму, среди которых рост привлекательности полуострова у туристов, в том числе иностранных, в связи с улучшением логистики и позитивных изменений на фоне меняющейся геополитической повестки.
А эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что за жильем в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы.
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