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В Крыму увеличился поток иностранных туристов

В Крыму увеличился поток иностранных туристов - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В Крыму увеличился поток иностранных туристов

В Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен увеличенный поток иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T08:10

2025-06-02T08:10

2025-06-02T07:39

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен увеличенный поток иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.По ее словам, это свидетельствует о том, что, когда откроется спроектированный как международный аэропорт Симферополь, Крым захлестнет волна иностранных туристов."После окончания СВО сюда хлынет поток туристов не только со всей территории Российской Федерации, но и из иных государств", – считает эксперт.Отдых в Крыму: что показали майские праздники >>Ранее Морозова назвала пять причин роста цен на недвижимость в Крыму, среди которых рост привлекательности полуострова у туристов, в том числе иностранных, в связи с улучшением логистики и позитивных изменений на фоне меняющейся геополитической повестки.А эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что за жильем в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз – Путин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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