https://crimea.ria.ru/20250609/v-sevastopole-sdelali-prognozy-po-zagruzke-gostinits-letom-1147061811.html

В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом

В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом - РИА Новости Крым, 09.06.2025

В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом

Отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены на более чем 80%. Такими данными на аппаратном совещании правительства города поделилась... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T15:48

2025-06-09T15:48

2025-06-09T15:52

севастополь

новости севастополя

туризм

отдых

курортный сезон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147062269_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cde45bed73318a5ae15a552a358cc35f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены на более чем 80%. Такими данными на аппаратном совещании правительства города поделилась начальник Управления туризма города-героя Мария Ветлицкая.По словам Ветлицкой, туристический поток в Севастополе по состоянию на 13 мая превысил 69 тысяч человек, что на 64% выше показателей прошлого года, при этом загрузка коллективных средств размещения на майские праздники составила 71,6%.По ее словам, это почти в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.Ветлицкая отметила, что в реестре коллективных средств размещения значится 202 действующие гостиницы с номерным фондом свыше 7 тысяч единиц и количеством койко-мест более 28 тысяч. Она подчеркнула, что с этого года в городе появились две новые гостиницы категории пять звезд.Что предлагают туристу в СевастополеПо словам руководителя Управления туризма, в Севастополе зарегистрировано 20 туроператоров и 75 турагентств, которые сегодня предлагают гостям города-героя более 100 самых разных туристических и экскурсионных программ.Ветлицкая отметила, что в городе расположено более 1600 объектов культурного наследия и действуют 33 музея, из которых два федеральных.Такую же продолжительность имеет новый авто-туристический маршрут "Легендарный Севастополь", разработанный в рамках развития автомобильного туризма, добавила она.Остается популярным у отдыхающих и активный туризм, в частности, походы по маршрутам Большой Севастопольской тропы, которой в этом году исполняется 10 лет, заметила Ветлицкая."В части виа ферраты (лазание по горам – ред.) у нас уже подключились и регионы Российской Федерации, которые формируют полноценные туры на посещение, там свыше 20 туроператоров. В том числе они дают и сопровождение инструкторов-проводников. Все соответствует правилам", – добавила она.Также Ветлицкая отметила, что проект винного туризма "Терруар. Севастополь", запущенный в рамках развития эногастрономического туризма, набирает популярность у гостей."В городе 43 винодельческих хозяйства, которые в этом году представляют более 20 объектов туристского назначения", – добавила начальник Управления туризма.Ранее в ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих и турпоток на полуостров, по сравнению с 2024 годом, вырос на 40%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала годаВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, туризм, отдых, курортный сезон