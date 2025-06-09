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В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом
В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом
Отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены на более чем 80%. Такими данными на аппаратном совещании правительства города поделилась... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T15:48
2025-06-09T15:48
2025-06-09T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены на более чем 80%. Такими данными на аппаратном совещании правительства города поделилась начальник Управления туризма города-героя Мария Ветлицкая.По словам Ветлицкой, туристический поток в Севастополе по состоянию на 13 мая превысил 69 тысяч человек, что на 64% выше показателей прошлого года, при этом загрузка коллективных средств размещения на майские праздники составила 71,6%.По ее словам, это почти в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.Ветлицкая отметила, что в реестре коллективных средств размещения значится 202 действующие гостиницы с номерным фондом свыше 7 тысяч единиц и количеством койко-мест более 28 тысяч. Она подчеркнула, что с этого года в городе появились две новые гостиницы категории пять звезд.Что предлагают туристу в СевастополеПо словам руководителя Управления туризма, в Севастополе зарегистрировано 20 туроператоров и 75 турагентств, которые сегодня предлагают гостям города-героя более 100 самых разных туристических и экскурсионных программ.Ветлицкая отметила, что в городе расположено более 1600 объектов культурного наследия и действуют 33 музея, из которых два федеральных.Такую же продолжительность имеет новый авто-туристический маршрут "Легендарный Севастополь", разработанный в рамках развития автомобильного туризма, добавила она.Остается популярным у отдыхающих и активный туризм, в частности, походы по маршрутам Большой Севастопольской тропы, которой в этом году исполняется 10 лет, заметила Ветлицкая."В части виа ферраты (лазание по горам – ред.) у нас уже подключились и регионы Российской Федерации, которые формируют полноценные туры на посещение, там свыше 20 туроператоров. В том числе они дают и сопровождение инструкторов-проводников. Все соответствует правилам", – добавила она.Также Ветлицкая отметила, что проект винного туризма "Терруар. Севастополь", запущенный в рамках развития эногастрономического туризма, набирает популярность у гостей."В городе 43 винодельческих хозяйства, которые в этом году представляют более 20 объектов туристского назначения", – добавила начальник Управления туризма.Ранее в ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих и турпоток на полуостров, по сравнению с 2024 годом, вырос на 40%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала годаВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, туризм, отдых, курортный сезон
В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом
Прогноз загрузки гостиниц в Севастополе лето составляет более 80% – Ветлицкая
15:48 09.06.2025 (обновлено: 15:52 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены на более чем 80%. Такими данными на аппаратном совещании правительства города поделилась начальник Управления туризма города-героя Мария Ветлицкая.
По словам Ветлицкой, туристический поток в Севастополе по состоянию на 13 мая превысил 69 тысяч человек, что на 64% выше показателей прошлого года, при этом загрузка коллективных средств размещения на майские праздники составила 71,6%.
"И прогноз загрузки средств размещения на летний сезон составляет более 80%" – добавила начальник Управления туризма.
По ее словам, это почти в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Ветлицкая отметила, что в реестре коллективных средств размещения значится 202 действующие гостиницы с номерным фондом свыше 7 тысяч единиц и количеством койко-мест более 28 тысяч. Она подчеркнула, что с этого года в городе появились две новые гостиницы категории пять звезд.
Что предлагают туристу в Севастополе
По словам руководителя Управления туризма, в Севастополе зарегистрировано 20 туроператоров и 75 турагентств, которые сегодня предлагают гостям города-героя более 100 самых разных туристических и экскурсионных программ.
Ветлицкая отметила, что в городе расположено более 1600 объектов культурного наследия и действуют 33 музея, из которых два федеральных.
"В рамках празднования 80-летия Великой Победы в Севастополе разработан и действует тур с посещением объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Это 4 дня и 3 ночи. Он в открытом доступе, и посещать его могут все", – рассказала Ветлицкая.
Такую же продолжительность имеет новый авто-туристический маршрут "Легендарный Севастополь", разработанный в рамках развития автомобильного туризма, добавила она.
Остается популярным у отдыхающих и активный туризм, в частности, походы по маршрутам Большой Севастопольской тропы, которой в этом году исполняется 10 лет, заметила Ветлицкая.
"В части виа ферраты (лазание по горам – ред.) у нас уже подключились и регионы Российской Федерации, которые формируют полноценные туры на посещение, там свыше 20 туроператоров. В том числе они дают и сопровождение инструкторов-проводников. Все соответствует правилам", – добавила она.
Также Ветлицкая отметила, что проект винного туризма "Терруар. Севастополь", запущенный в рамках развития эногастрономического туризма, набирает популярность у гостей.
"В городе 43 винодельческих хозяйства, которые в этом году представляют более 20 объектов туристского назначения", – добавила начальник Управления туризма.
Ранее в ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили
, что Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих и турпоток на полуостров, по сравнению с 2024 годом, вырос на 40%.
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